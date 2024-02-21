Maribel Guardia se quedará con cenizas de Julián Figueroa porque a su viuda "le falta mucho por vivir"

Video Maribel Guardia conmueve al mostrar el altar que hizo para la urna con las cenizas de su hijo

En abril próximo se cumplirá el primer aniversario luctuoso de la muerte de Julián Figueroa, quien falleció a los 27 años mientras descansaba en una habitación de la casa de su madre, Maribel Guardia, en la Ciudad de México.

El cantante perdió la vida de manera repentina el 9 de abril de 2023 tras un paro cardíaco fulminante, dejando en desconsuelo a la actriz, quien suma 10 meses de dolor.

Desde que falleció, la artista conserva en casa las cenizas de su hijo y ya adelanta que se quedará con ellas y no estarán en posesión de la viuda, Imelda Garza Tuñón.

Maribel Guardia revela por qué las cenizas de su hijo permanecerán con ella

La actriz de Te Doy la Vida, que puedes ver aquí en ViX, había adelantado previamente que buscará un nicho en una iglesia para resguardar las cenizas de su hijo y este martes 20 de febrero lo reiteró en México ante medios como Despierta América.

"Voy a comprar el nicho porque el día que me muera sí quiero me pongan ahí con Julián", dijo.

También dejó clara la razón por la que los restos de su hijo se quedarán con ella y no con Imelda Garza Tuñón, la viuda del cantante.

"'Ime' ahorita está muy jovencita y algún día rehará su vida, pero yo soy la madre", explicó.

"Lo más probable es que las cenizas de Julián se queden conmigo porque a ella le falta mucho por vivir", advirtió.

La viuda de Julián Figueroa tiene 27 años y por ahora vive con la actriz en su residencia de la Ciudad de México. Con ellas también está José Julián, el hijo de 6 años que el artista dejó huérfano de padre.

Maribel Guardia habla sobre el duelo que siente tras muerte de su hijo

Maribel Guardia también dijo que está "tratando de poner la mente en su lugar" ante el dolor que aún siente por la muerte de su hijo.

De hecho, confesó que no está pasándola nada bien ahora: "Esto es una batalla de todos los días".

"La verdad es que creo que estoy en el peor momento del duelo", admitió.

"Me ayudo todos los días, me esfuerzo, me esfuerzo mucho para continuar. Le pido a Dios mucho valor", contó sobre cómo trata de sobrellevar la actual situación que vive.

No descartó que pueda acudir a terapia junto a su nuera, pero acotó que esa "sería una decisión de las dos en algún momento".