Ninel Conde reacciona tras acusaciones a su ex José Manuel Figueroa de presunto abuso a su hermano

Ninel Conde habló del señalamiento hecho por Imelda Tuñón a José Manuel Figueroa, al que acusa de supuestamente haber agredido a Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia.

Dayana Alvino
Ninel Conde finalmente reaccionó a las acusaciones de que su ex, José Manuel Figueroa, supuestamente habría abusado de su hermano, Julián Figueroa.

La cantante habló del delicado tema a días de que Imelda Tuñón, viuda del fallecido hijo de Maribel Guardia, lanzara sus acusaciones contra del artista.

Ninel Conde reacciona a acusación sobre José Manuel Figueroa

La también actriz fue cuestionada acerca de la declaración en la que Imelda Tuñón aseveró que José Manuel Figueroa supuestamente agredió sexualmente a Julián Figueroa cuando era niño.

“¡Híjole! De ese tema, la verdad, no tengo nada que decir”, respondió Ninel Conde ante medios como Despierta América.

“No, si no tengo nada bueno que decir, mejor no digo nada”, añadió tajante.

Ante la pregunta expresa de si “cree capaz a José Manuel de algo así”, ella reviró: “Te digo que yo no voy a hablar de ese tema, la verdad es que es algo muy delicado y yo no sé, y desconozco”.

Lo que sí hizo la estrella de telenovelas como ‘Rebelde’ fue manifestar la empatía que siente hacia Maribel Guardia por esto que ahora atraviesa.

“A mí me da mucha pena Maribel, que es la que está aquí viva y coleando, y que tenga que pasar estas cosas”, aseveró.

“Le mando todo mi amor a Maribel y la mejor energía, y ojalá que pronto pase esto”, agregó.

Ninel Conde y sus acusaciones a José Manuel Figueroa

En julio de 2025, Ninel Conde dio a entender que habría padecido malos tratos por parte de José Manuel Figueroa cuando fueron pareja.

“Es violencia verbal y no se lo voy a permitir porque él sabe lo que me hizo y lo que vivió conmigo y se acuerda lo que hizo con aquella Biblia. Acuérdate, mejor calladito”, expresó a El Gordo y La Flaca.

Ahora, indicó que recientemente él “no se expresó nada caballerosamente” de ella: “Pero yo, mando bendiciones en general a todos”.

Aparentemente, planea hablar públicamente de lo que sucedió con él: “En su momento se enterarán un poquito a detalles de ese tema, ya sabrán por qué”.

“Pero eso va a ser de una manera constructiva para ayudar a que muchas mujeres pues salven sus vidas de ese tipo de situaciones”, adelantó.

