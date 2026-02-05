Imelda Tuñón Hijo de Imelda Tuñón tendría triste futuro tras pleito de ella con Maribel Guardia: esto dice Mhoni Vidente La famosa tarotista realizó fuertes predicciones sobre el hijo de Julián Figueroa, luego de que saliera a la luz un video Imelda Tuñón golpeándose la cara contra el suelo mientras sostiene una discusión con el hijo de Maribel Guardia.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Imelda Tuñón pone a su hijo a responder en video si ella es “despreciable”

Mhoni Vidente hizo una impactante predicción sobre el futuro de José Julián, hijo de Julián Figueroa e Imelda Tuñón.

De acuerdo con la famosa tarotista de las estrellas, el pequeño de 8 años podría ser separado nuevamente de su madre. Sin embargo, esta vez no sería entregado a Maribel Guardia como sucedió en enero de 2025.

PUBLICIDAD

“Lo malo aquí, es que ahora sí le van a quitar al hijo a Imelda. Pero tampoco se lo va a quedar Maribel y va a estar en el DIF”, reveló a El Heraldo de México el 4 de febrero.

Según Mhoni Vidente, José Julián podría quedar bajo la custodia “de alguien” que sí lo pueda cuidar, puntualizando que antes podría pasar tiempo en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF).

“Van a estar buscando, yo creo, que a la abuelita de Imelda o al papá de Imelda que lo pueda cuidar… Aquí la situación es que es el niño el que sale perdiendo”, dijo.