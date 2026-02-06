Maribel Guardia Imelda Tuñón dice que “salvó” a Julián Figueroa de supuestas sobredosis: “Le regresé vivo su hijo a Maribel” Imelda Tuñón relató los supuestos episodios en los que ayudó a su esposo, Julián Figueroa, a no perder la vida por presunto uso de sustancias. Ella afirma que “no” le dijo sobre eso a Maribel Guardia.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video ¿Esposo de Maribel Guardia dio a Julián Figueroa medicamento que le habría quitado la vida? Responde

Imelda Tuñón asegura que le “salvó” la vida a Julián Figueroa, su ahora difunto esposo, en al menos tres supuestos episodios de sobredosis, cosa que, afirma, no le dijo a Maribel Guardia.

La actriz relató los presuntos incidentes en medio de la disputa que sostiene con su exsuegra y el esposo de esta, Marco Chacón.

PUBLICIDAD

Imelda Tuñón asegura que “salvó” a Julián Figueroa

Este jueves 5 de febrero, el programa ‘Ventaneando’ dio a conocer unos audios en los que, indicaron, Imelda Tuñón les habló “en exclusiva” de la delicada situación.

“Yo le salvé a Julián junto con mi familia tres veces la vida. Tres”, se escucha decir a la regiomontana en las grabaciones.

La también cantante detalla que supuestamente la primera ocasión que ayudó a Julián Figueroa fue cuando empezaban “a andar, como en el 2014”, en Acapulco, Guerrero (México).

“Le tuve que comprar unas pastillas que se llaman Propanol para bajarle la taquicardia que traía, porque yo sabía que se había estado metiendo pero una cantidad impresionante de cocaína”, dijo.

“Le compré eso y le di resucitación cardiovascular porque, gracias a Dios, sí tomé cursos para primeros auxilios”, agregó.

Tuñón señaló que, “la segunda vez” que lo apoyó fue en Monterrey, y que su hijo en común con el difunto artista, José Julián, “estaba recién nacido”.

Ella relató que alegadamente, Julián “salió corriendo por la calle”, por lo que le llamó a “una patrulla”, cuyos oficiales responsables le preguntaron “qué se había metido”.

“Lo subieron a una ambulancia”, narró. “Yo le mentí y le dije: ‘Es que le dieron, este, pastillas ansiolíticas y para dormir, y está muy nervioso’. Obviamente los de la ambulancia no me creían”, expresó.

“Creí que sí nos iban a arrestar, pero no. Nos llevaron en una patrulla a una clínica, donde lo salvaron de una sobredosis. Fue la segunda vez que le regresé su hijo a Maribel”, añadió.

PUBLICIDAD

Continuando con sus declaraciones, Imelda puntualizó que supuestamente la tercera vez que rescató a su marido “fue cuando se cayó al río Santa Catarina”.

“Igual se metió una cantidad de sustancias. Yo no sé qué se metió, ahí sí combinó muchas cosas y dice que se cayó al río y empezó a ver zombies y todo. No lo encontrábamos”, mencionó.

“Una amiga nos contactó y nos dijo: ‘Oye, hay un chavo aquí que nos acabamos de encontrar. Estamos en la ambulancia, ya lo están atendiendo, pero necesita ir al hospital porque tiene una sobredosis’. Y otra vez lo llevamos al hospital, mi familia y yo. Y otra vez le regresé vivo su hijo a Maribel”, sumó.

Imelda Tuñón tacha de “malagradecida” a Maribel Guardia

Aunque aseveró que nunca le platicó a Maribel Guardia de esos presuntos percances, Imelda Tuñón externó que la considera ingrata.

“Esto no se lo conté a ella. Ella dice que yo soy una malagradecida por todos los malos tratos que me hizo en su casa”, enunció.

“Pero yo pienso que la malagradecida es ella porque le regresé a su hijo tres veces y yo no tuve la necesidad de andar diciéndolo a los cuatro vientos: ‘¡Oye, salvé a tu hijo tres veces!’”, concluyó.