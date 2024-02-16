Maribel Guardia revela cómo reviviría a su hijo Julián Figueroa y qué haría al tenerlo en sus brazos

Video Maribel Guardia no le teme a la muerte y revela cuál es su última voluntad

A dos meses de cumplirse un año de la repentina muerte de su hijo Julián Figueroa, Maribel Guardia confesó si le gustaría revivir a su primogénito con ayuda de la Inteligencia Artificial.

En entrevista con Despierta América este 15 de febrero, la actriz fue cuestionada por la iniciativa que se busca implementar en China de darle vida a los fallecidos mediante la tecnología.

Al escuchar que podría tener de nueva cuenta en sus brazos al cantante, la estrella de telenovelas, como ‘Corona de Lágrimas’, no dudó en reaccionar y afirmó que le gustaría hacer lo mismo con su hijo.

“Sí sería muy lindo (verlo a través de la Inteligencia Artificial), mi mente y mi corazón hacen milagros, porque lo sueño y tenemos la suerte de tener videos y fotos que las abrazas y las atesoras”, destacó.

Aunque encuentra resignación con las fotos y videos que tiene de Julián Figueroa, Maribel Guardia confesó qué le gustaría hacer si tuviera a su hijo, una vez más, con ella.

“Por lo menos a través de la Inteligencia Artificial abrazarlo y besarlo, sí sería maravilloso”, sentenció.

Maribel Guardia conmovida revela que "regaña y reclama" a Julián Figueroa

Durante la misma entrevista, la actriz señaló que a casi un año de perder a su hijo, ella siente su protección y sigue hablando con él e, incluso, lo “regaña y le reclama” durante sus charlas.

“Claro que sí (siento su protección), yo siento a Julián como un ángel cerca de mí, le platico, le cuento mis cosas, lo regaño, le reclamo, es importante, es parte de sacar y poder sanar tu herida”, expresó.

Maribel Guardia afirmó que le encantaría que los vivos tuvieran contacto directo con sus seres fallecidos.

“Qué pena que no nos podamos contactar con los muertos por lo menos una vez al mes y que nos contaran ‘estoy de poca m*dre, me la estoy pasando increíble, te mando angelitos’, poder platicar con ellos”, comentó.

Aseguró que está consciente que su necesidad de verlo y contactarlo es por la ausencia y como una forma de curar la herida que dejó su partida.

“Es el egoísmo porque uno sabe que están mejor que nosotros, que de verdad ellos están en un carnaval con Dios, en un lugar mejor, pero la ausencia de no abrazarlos, no besarlos, es lo que te acaba”, precisó.

¿Cuándo y cómo murió Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia?

El 9 de abril de 2023, Julián Figueroa, el único hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, falleció a los 27 años en su casa en Jardines del Pedregal, Ciudad de México.

Horas después de confirmarse su partida, se reveló que la causa de la muerte fue un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

Julián Figueroa fue encontrado sin vida por su esposa Imelda en su cuarto, pasadas las 8 de la noche; el hecho sucedió mientras Maribel Guardia, estaba trabajando en el teatro.