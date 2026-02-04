Imelda Tuñón Julián Figueroa “convulsionó” y “perdió la movilidad” de una parte de su cuerpo, dice Imelda Tuñón La exnuera de Maribel Guardia contó lo que habría detrás del implante de naltrexona al que recurrió Julián Figueroa para combatir sus adicciones y, que según dice, le habría causado un infarto.



Julián Figueroa habría convulsionado y perdido “la movilidad del lado izquierdo del cuerpo” tras colocarse un implante de naltrexona para combatir sus adicciones, según contó su viuda, Imelda Tuñón.

En un audio difundido por ‘Ventaneando’ este miércoles 4 de febrero, la exnuera de Maribel Guardia contó lo que habría detrás del tratamiento al que se sometió Julián, mismo que, considera, le habría causado el infarto que lo llevó a la muerte.

“Julián era el padre de mi hijo. Yo no dejaría a mi hijo sin papá”, comenzó. “Alguna vez lo tuvieron que regresar a la casa y pasaron varias cosas mientras estaba en la novela porque tenía un tema muy fuerte con la adicción en ese momento”, agregó.

Imelda Tuñón reveló que, ante la situación que el hijo de Joan Sebastian atravesaba, una persona le recomendó que “le dijera a Maribel y a Marco que había implantes que se llamaban naltrexona” que ayudaban a combatir las adicciones.

“Por el 2023, cuando acabó la novela Julián, se lo llevaron a Torreón, y en Torreón, el doctor les dijo que, por favor, por ningún motivo, lo podían sacar de esa clínica, que se tenía que quedar de perdida un mes o dos meses porque esa rehabilitación va de la mano con algo psicológico”, insistió.

Según la viuda de Julián Figueroa, el actor de Mi Camino es Amarte no se habría quedado en la clínica y poco después habría comenzado con problemas de salud.

“Marco no quiso que se quedara porque no sé qué tenía planeado para él y Julián, evidentemente, siguió consumiendo y no hicieron nada. Maribel sabía… se empezó a convulsionar, se cayó una vez al piso y perdió la movilidad del lado izquierdo del cuerpo, un poco, no lo suficiente para no poder caminar, pero sí tuvo un tema con el sistema nervioso”, declaró.

“Después de eso, aun así no lo quisieron internar… Maribel dijo que no, que porque es humano, que no sé qué, entonces, pues cada vez se fue aislando más”, subrayó.

Por último, Imelda Tuñón contó que la razón por la que ya pasaban tiempo juntos en el cuarto, supuestamente, era porque Julián “se escondía”.

“Cada vez estaba menos en mi cuarto. Cada vez se iba más al cuarto de abajo y se escondía, porque se escondía… eso es típico de una persona con adicciones, se esconden en su habitación y no salen por días”, sentenció.