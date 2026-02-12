José Manuel Figueroa

José Manuel Figueroa reclama a Imelda Tuñón por acusaciones sobre Julián: “Intentas empañar su recuerdo”

El cantante mostró los papeles del proceso legal que ya entabló en contra de su excuñada, quien lo acusó de supuestamente haber agredido sexualmente a su hermano cuando era un niño. José Manuel, además, le lanzó un contundente mensaje.

Por:Dayana Alvino
José Manuel Figueroa compartió una tajante declaración al dar a conocer que las autoridades mexicanas “recibieron” la demanda que entabló en contra de Imelda Tuñón.

El cantautor inició un proceso legal por “daño moral” en contra de la actriz, quien lo acusó de supuestamente haber abusado sexualmente de su hermano, Julián Figueroa, cuando era niño.

José Manuel Figueroa reclama a Imelda Tuñón

Este 12 de febrero, José Manuel Figueroa recurrió a su cuenta de Instagram para compartir imágenes de los documentos de la querella que comenzó sobre Imelda Tuñón.

Los papeles aparecen con un sello de “recibido” del Poder Judicial de la Ciudad de México, con fecha de este mismo jueves.

El intérprete de ‘Quiero y necesito’ también incluyó una contundente misiva: “Hoy tengo la necesidad de expresar mi profunda indignación ante las acusaciones falsas que han sido realizadas en mi contra”.

“Estas mentiras no sólo afectan mi integridad, sino [que] también atacan la dignidad de mi hermano Julián”, agregó.

José Manuel FigueroaImelda TuñónJulián FigueroaMaribel Guardia

