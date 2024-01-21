Viuda de Julián Figueroa responde a quienes la vinculan con esposo de Maribel Guardia

Video ¿Imelda Tuñón, la viuda de Julián Figueroa, ya tiene un nuevo romance?

Imelda Garza-Tuñón, la viuda de Julián Figueroa, hizo frente a los rumores que la vinculan con Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia y respondió a quienes insisten en que sostiene un supuesto romance con él.

¿Imelda Garza Tuñón tiene romance con marido de Maribel Guardia?

La joven de 27 años fue abordada en la Ciudad de México para ser cuestionada de nueva cuenta sobre este rumor que comenzó a correr desde finales de 2023.

Se dice que supuestamente ella habría entablado una relación con Marco Chacón tras la muerte de Julián Figueroa, ocurrida en abril de 2023.

"¡Ay no, o sea, es que qué bárbaros!", respondió sorprendida según declaraciones presentadas en 'Chismorreo' el pasado 17 de enero.

"Marco, la verdad, es la figura paterna de la familia. Es como un papá para mí", aseguró la cantante, quien actualmente vive con él y Maribel Guardia en la residencia que la actriz tiene en la Ciudad de México.

" Es como un papá para todos, es un abuelo para José Julián", insistió sobre el rol que Chacón tiene para ella.

Además, respondió a quienes insisten en la supuesta relación que sostendría con Chacón: "No hay manera", reiteró.

" Se me hace un morbo muy fuerte. Obviamente sé que chismes van a haber siempre y ya me han sacado varios novios por ahí", resaltó.

"Pero no, no , no, no. Nada que ver", acotó.

A principios de noviembre pasado se divulgó la versión de que Maribel Guardia y su esposo supuestamente estaban a punto del divorcio por una presunta infidelidad por parte de Marco Chacón.

Al parecer, el rumor fue difundido supuestamente por la consuegra de la actriz, Imelda Tuñón Jaurégui.

Maribel Guardia y la postura de que su nuera rehaga su vida

Maribel Guardia, a quien Imelda Garza-Tuñón considera como una "tía", ya ha hablado sobre qué opina ante la posibilidad de que la viuda de su hijo rehaga su vida al lado de otro hombre.

"En algún momento, mi preciosa Imelda pues yo sé que va a tener que rehacer su vida, es una niña muy guapa, muy joven, y sé también que mi nieto, que no quisiera desprenderme de él, en algún momento voy a tener que hacerlo", expresó a finales de abril de 2023, solo unas semanas después del deceso de Julián Figueroa, a quien procreó con Joan Sebastian.

"(Dios) que me dé valor para entender todas esas fases que uno tiene que entender", agregó.