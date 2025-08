¿Julián Figueroa dejó cuentas pendientes antes de morir? Viuda del cantante lo revela

"Un día antes de que se cumpliera uno de sus meses luctuosos (soñé a Julián) y hablamos de por qué se había ido y todo. Me explicó por qué se había ido; me dijo que estaba bien y ya había cumplido su misión ”, contó a 'Ventaneando' el pasado 29 de diciembre.

Julián Figuera 'hace petición' a su viuda

Imelda Garza-Tuñón se sinceró y destacó que durante su 'encuentro' en el sueño con el papá de su hijo, esté le 'pidió' que no se preocupara por su fallecimiento, pues ellos siempre "serán una familia".

“(Me dijo) que yo no necesitaba estar preocupada por eso, que seguíamos siendo una familia; que yo estaba con José Julián y que él también estaba ahí, aunque no estuviera físicamente, y eso me dio mucha tranquilidad", expresó.