José Manuel Figueroa demanda a Imelda Tuñón, ella lo acusó de supuesto abuso a Julián Figueroa: "Que pague"



Video José Manuel Figueroa reacciona a declaraciones de Imelda Tuñón: ella lo acusó de presunto abuso a Julián Figueroa

José Manuel Figueroa ha iniciado acciones legales en contra de Imelda Tuñón por haberlo acusado públicamente de presuntamente haber abusado sexualmente de su hermano, Julián Figueroa, cuando era un niño.

El cantante confirmó que, como ya lo había adelantado, está entablando una denuncia ante las autoridades mexicanas correspondientes.

“Estoy esperando que me den la demanda ya sellada con la Fiscalía”, dijo en entrevista para el comunicador Javier Ceriani publicada en su canal de YouTube el pasado 9 de febrero.

José Manuel Figueroa quiere que Imelda Tuñón “pague ante la ley”

En esta misma oportunidad, José Manuel Figueroa afirmó que su equipo de abogados está “juntando todas las pruebas del daño que se ha causado” por parte de Imelda Tuñón.

“Entonces, pase lo que pase, o me comprueba ante el juicio las acusaciones, con los testigos que tiene […] para, o meterme a la cárcel, o que pague ante la ley hasta el último centavo”, explicó.

El intérprete de ‘Sublime maldición’ señaló que espera que Tuñón diga quiénes son las supuestas personas que sustentan su versión de los hechos, ya que así podrían ser llamadas por él para atestiguar en las audiencias judiciales.

Al respecto de las acusaciones, él aseveró que va “a hacer un video” para dar su “punto de vista” y que la artista sepa que “sus declaraciones no se pueden minimizar con la gravedad de acusación” que hizo.

¿De qué acusó Imelda Tuñón a José Manuel Figueroa?

Fue el periodista Gustavo Adolfo Infante quien, el 5 de febrero, difundió en su canal de YouTube unos audios en los que se escucha a Imelda Tuñón en una conversación telefónica con una antigua empleada.

“Yo no me imagino que uno de mis hijos llegue y me diga: ‘Mamá, me violar…’, y que se sepa quién fue, porque se sabe que es José Manuel, o sea su hermano lo viol…, y que no haya hecho nada, que haya dado palomazo”, menciona la cantante.

“Me dice: '¿Cómo es posible? O sea, yo hubiera ido y le sacó los ojos, cualquier mujer va y le saca los ojos. Y ella, por quedar bien, por no meterse en problemas con la familia, no dijo nada, se quedó callada y lo protege'. Protege a José Manuel, al hombre que atacó a su hijo. O sea, eso no está bien”, añade.

Al día siguiente, en entrevista, el presentador le preguntó directamente a Imelda si Julián le “dijo que había sucedido eso con su hermano mayor”.

“Se lo dijo a su mamá, a dos de sus hermanas, a muchos amigos suyos”, respondió. “Esto fue algo que nos dijo en confidencialidad, algo muy íntimo que nos compartió, a mí y a varias personas”.

Ante la acusación de este supuesto hecho, Maribel Guardia lanzó un comunicado en el que pidió que “se respete la memoria de mi hijo, que no está para defenderse”.