José Manuel Figueroa José Manuel Figueroa reacciona a acusación de Imelda Tuñón sobre supuesto abuso a su hermano Julián José Manuel Figueroa habló de la grabación en la que Imelda Tuñón lo culpa de presuntamente haber cometido una agresión en contra de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia.



José Manuel Figueroa reaccionó al hecho de que Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, lo acusó de supuestamente haber cometido un abuso sexual en contra de su difunto hermano cuando este era un niño.

En entrevista con el comunicador Javier Ceriani, el intérprete compartió qué piensa de la imputación que hizo la actriz.

“No esta mujer está perdida, cabrón. Mira, lo más cabrón es que yo era el que más la defendía en la sucesión, güey. No la entiendo, cabrón, te lo juro”, dijo.

“No, mira, subió el video y lo bajó luego, luego, y yo estoy checando con mi gente para que este… los abogados, pues, que chequen ese pedo, ¿no? Y luego dijo ella que era inteligencia artificial, güey. Está perdida, o sea, no hay más”, añadió.

El hijo del también fallecido Joan Sebastian afirmó que no ha convivido mucho con Imelda, ni cuando su hermano Julián estaba vivo, ni posterior a su deceso.

“Creo que si la llegué a ver una hora cuando andaba con Julián, es mucho”, detalló.

Sobre por qué cree que Tuñón lo señaló, José Manuel indicó: “Yo creo que como que lo hizo como queriendo chingar a Maribel, o no sé qué pedo. Pero yo creo que trae un pinche viaje de LSD bien cabrón. Esa es la realidad”.

José Manuel Figueroa quiere demandar a Imelda Tuñón

En esta oportunidad, José Manuel Figueroa aseveró que Imelda Tuñón no se quedaría sin una represalia de su parte por lo que hizo.

“En lo que son peras o manzanas, o sea, si yo tengo la habilidad de chingármela legalmente, me la voy a superchingar. Eso es un hecho, ¿me entiendes?”, sentenció.

El intérprete de ‘Sublime maldición’ cree que “ella supo que la cagó”, y que sus representantes legales la habrían asesorado: “Le dijeron, ‘La cagaste. Este pedo está muy cabrón’. No sé pues, o sea, no la entiendo”.

“Está diciendo que… lo subió ella, lo bajo y ahora dice que es inteligencia artificial. Está bien perdida, pero ya me asesoré con los abogados y sí la puedo chingar todavía”, puntualizó. “Se va a actuar legalmente, los abogados lo están preparando”.

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre José Manuel Figueroa?

La tarde de este 5 de febrero, el periodista Gustavo Adolfo Infante difundió, por medio de su canal de YouTube, unos audios en los que se escucha la voz de Imelda Tuñón, quien sostenía una llamada con otra persona.

“Yo no me imagino que uno de mis hijos llegue y me diga: ‘Mamá, me violar…’, y que se sepa quién fue, porque se sabe que es José Manuel, o sea su hermano lo viol…, y que no haya hecho nada, que haya dado palomazo”, dice la cantante.

“Me dice: '¿Cómo es posible? O sea, yo hubiera ido y le sacó los ojos, cualquier mujer va y le saca los ojos. Y ella, por quedar bien, por no meterse en problemas con la familia, no dijo nada, se quedó callada y lo protege'. Protege a José Manuel, al hombre que atacó a su hijo. O sea, eso no está bien”, igualmente se oye.

Ante la polémica por sus imputaciones, este viernes, Imelda le comentó a Adolfo Infante que “quisiera que ya no se tocara este tema”.

“Yo en ningún momento estoy apuntando directamente el dedo, simplemente estaba teniendo una conversación, pero no lo puedo desmentir porque no lo puedo desmentir”, declaró.

Ante la pregunta expresa de Gustavo sobre si a ella Julián le “dijo que había sucedido eso con su hermano mayor”, ella respondió: “Se lo dijo a su mamá, a dos de sus hermanas, a muchos amigos suyos”.

“Esto fue algo que nos dijo en confidencialidad, algo muy íntimo que nos compartió, a mí y a varias personas”, recalcó sobre Julián.