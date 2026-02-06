Maribel Guardia pide “se respete la memoria” de su hijo y defiende a José Manuel Figueroa ante ataques
La actriz hizo frente a la polémica que envuelve a José Manuel Figueroa luego de que Imelda Tuñón declarara que, supuestamente, había abusado de su hermano Julián cuando éste solo era un niño.
Maribel Guardia pidió “se respete la memoria” de su hijo Julián Figueroa luego de las declaraciones de Imelda Tuñón. A través de un audio, difundido por el periodista Gustavo Adolfo Infante en su canal de YouTube, la joven señaló a José Manuel Figuera de haber cometido supuesto abuso en contra de su hermano.
Este viernes 6 de febrero, la actriz difundió un comunicado en su cuenta de Instagram, donde una vez más dejó claro que su deseo no es confrontar sino de proteger.
“Hace un año tomé una decisión extremadamente complicada, por la que fui duramente señalada, actué movida por una sola intención: proteger a mi nieto, nunca quise separarlo de su madre, fue una necesidad temporal que no cumplió con el acompañamiento de recuperación necesario que yo buscaba. Cuando alguien no está bien, lo más humano no es juzgarlo, sino procurar la recuperación necesaria para que pueda sanar. Proteger a mi nieto, sigue siendo mi postura hoy y lo único que me importa”, expresó.
En el escrito, Maribel Guardia arremetió contra un periodista, del que no mencionó su nombre, por “violentar todo el tiempo a una madre que perdió a un hijo” y que, según sus palabras, empuja a la madre de su nieto, “que es una mujer evidentemente vulnerable”, a “exhibirse sin ningún freno”.
“Ahora resulta que toda su experiencia periodística no le alcanza para saber que debe revisar lo que publica (obviamente lo hizo y no le importó), nadie en estado de vulnerabilidad debería ser azuzado a exponer sus notorias fracturas, cuando claramente lo que necesita es contención, protección, acompañamiento y no que la usen para monetizar con sus carencias”, señaló.
En ese sentido, la intérprete, de 66 años, pidió sea respetada la memoria de su hijo Julián y, a su vez, dejen de involucrarse a terceras personas, como es el caso de José Manuel Figueroa, quien fue señalado por Imelda Tuñón de presunto abuso contra su hermano.
“Pido, se respete la memoria de mi hijo que no está para defenderse y que le permitamos descansar en paz. A nosotros ya nos han calumniado hasta el cansancio, pido que no involucren a terceros (José Manuel), con absoluta irresponsabilidad y sin ningún tipo de prueba”, dijo.
“Pido que dejen de señalar autoridades que ni conocemos de todo tipo de nivel. Pido también de manera prioritaria SE CUIDE AL NIÑO que merece crecer lejos del conflicto, el señalamiento y el ruido inadecuado de los adultos”.
Finalmente, Maribel Guardia pidió que se proteja a su exnuera y, nuevamente, se dijo dispuesta a “solventar” las necesidades de su nieto.
“Pido, por último, se proteja a la madre de mi nieto. Yo no disfruto para NADA de los ataques contra mi exnuera y aclaro, una vez más: “NO ES MI INTENCIÓN QUEDARME CON MI NIETO”, pero si protegerlo. Continúo dispuesta a solventar las necesidades de mi nieto y a lograr un acuerdo en su interés superior”, sentenció.