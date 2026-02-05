Maribel Guardia Maribel Guardia envía carta tras su esposo ser señalado por Imelda Tuñón de la muerte de Julián Figueroa La actriz rompió el silencio ante la polémica que envuelve a su esposo, Marco Chacón, luego de que su exnuera, Imelda Tuñón, lo responsabilizara del fallecimiento de Julián Figueroa. “Es de una ignorancia tremenda decir eso”, dijo.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video ¿Esposo de Maribel Guardia dio a Julián Figueroa medicamento que le habría quitado la vida? Responde

Maribel Guardia se pronunció públicamente tras su esposo ser acusado por Imelda Tuñón de la muerte de su hijo. Hace días, la exnuera de la actriz señaló en Instagram que “Marco le puso un implante de naltrexona” a Julián Figueroa, mismo que, según ella, le habría causado un infarto.

“Me dejó sin marido y sin papá de mi hijo”, expuso Imelda Tuñón.

PUBLICIDAD

Maribel Guardia revela qué pasó con Julián antes y después del implante de naltrexona

Ante esta situación, Maribel Guardia rompió el silencio a través de una carta que compartió a People este 5 de febrero. En el escrito, la actriz dio a conocer su versión de los hechos, dejando claro que “la ‘naltrexona’ no tiene NADA que ver con ataques al corazón”.

“En primer lugar decirte que se trata de un pellet que es un coadyuvante para evitar tomar, aprobado por la FDA, es una sustancia que evita que la gente tome, les da asco hacerlo y se sienten mal si lo hacen. La ‘naltrexona’ no tiene NADA que ver con ataques al corazón, es de una ignorancia tremenda decir eso. En ese sentido no tiene nada que ver un acontecimiento con el otro. Lo que sí demuestra es que Julián aceptaba que tenía un problema y quería trabajar en soluciones”, refiere el medio.

Maribel Guardia subrayó que “el pellet no es mágico”, ya que solo evita que la gente pierda las ganas de consumir alcohol, “pero no funciona hacia otras sustancias distintas”.

“Julián estaba en una búsqueda por salir de su problema, él fue quien nos dijo que quería ponerse el pellet, para ese efecto buscamos por petición de Julián y encontramos acá mismo en el Pedregal, Ciudad de México (donde vivimos) una clínica que se lo pusiera”, declaró.

“En la clínica nos advirtieron que no se lo ponían sino tenía al menos 15 días de estar limpio, así que lo llevamos a la clínica en el pedregal con la idea de que se lo colocaran, sin que él supiera que tenía que quedarse”, agregó.

PUBLICIDAD

La actriz de telenovelas reconoció que, aunque dejó “internado por más de un mes” a su hijo, al final no pudo ser implantado, ya que “se les agotaron los pellets” en esa clínica.

“Están todos los registros de la clínica del pedregal. El tema fue que a los 15 días de internamiento cuando tendrían que ponérselo, la clínica nos dijo que se les agotaron los pellets, y como los traen se USA llegarían hasta después de que él saliera. Julián nos dijo de un doctor en el norte del país que los pone en Torreón”, relató.

“Así que el trato con él fue que, saliendo de su internamiento, cumplido el mes, al día siguiente lo llevaríamos a que se lo colocaran. En total estuvo 35 días internado. Hablamos antes con el doctor de Torreón, para que estuviera consciente de la situación y él dijo que se lo colocaba sin problema”, dijo.

En las siguientes líneas de su carta, Maribel Guardia dejó claro que tanto ella, como Marco Chacón “estaban en la mejor disposición de hacer todo lo humanamente posible por ayudarlo”, por lo que fue su esposo quien acompañó a su hijo a Torreón a colocarse el implante.

“Se compraron los boletos de ida y regreso para el mismo día. Y Marco lo acompañó. Fue decisión de Julián, no la mía, ni de Marco, nosotros estábamos en la disposición de hacer todo lo humanamente posible para ayudarlo. De cualquier forma repito, el pellet es inocuo, no causa ataques cardiacos”, explicó.

“El protocolo es que tengan al menos 15 días limpios, Julián tenía 35 días de internamiento, estaba sobrado de acuerdo al protocolo. El doctor en Torreón que los recibió sabía perfectamente que venía de un internamiento de 35 días. Por esa razón accedió a colocárselo, sino no lo hubiera hecho. Así que se lo puso. Y les recomendó que se quedaran allá, para darle seguimiento en la clínica del doctor, PERO JULIÁN NO QUISO, venía de un internamiento de un mes y no quiso estar más tiempo internado”, contó.

PUBLICIDAD

Por último, la intérprete, de 66 años, expuso que el deseo de Julián Figueroa por reencontrase con su hijo fue lo que impidió que se quedara más tiempo en la clínica internado. Asimismo, enfatizó que esa fue una decisión de su hijo, quien entonces tenía 27 años.

“Se negó rotundamente; él decía que ya había cumplido con el protocolo y no pudieron convencerlo de lo contrario, él quería regresar para estar con su hijo. Julián era un hombre de 27 años y no podían obligarlo a quedarse, pero de cualquier forma eso no tiene nada que ver con su muerte. El hecho de haberse quedado o no, no cambia nada”, sentenció.