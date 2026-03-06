Maribel Guardia ¿Maribel Guardia demandó a Imelda Tuñón otra vez?: ella dice la verdad tras ser captada en Fiscalía La actriz rompió el silencio sobre su presencia en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Morelos el pasado 4 de marzo. Maribel Guardia sostiene desde hace meses una batalla legal contra su exnuera, Imelda Tuñón.



Maribel Guardia fue captada en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Morelos el pasado 4 de marzo.

Ante la difusión de sus fotografías, surgieron rumores de que, supuestamente, la actriz habría emprendido una nueva demanda en contra de su exnuera, Imelda Tuñón, situación que ella desmintió completamente.

“No, yo no fui a levantar un acta… fui a unos temas que tenía yo que presentarme por unas demandas que tengo de Imelda”, declaró a Despierta América este 6 de marzo.

Aunque Maribel Guardia no dio más detalles al respecto, la presentadora Verónica Bastos declaró que la presencia de la intérprete de 66 años en la Fiscalía “tenía que ver con la impugnación del testamento” de Julián Figueroa que hace tiempo hizo Imelda Tuñón, según le habría confiado Marco Chacón.

“Cuando a uno le hacen una denuncia civil y penal, tú tienes que apersonarte en algún momento a los juzgados y a la Fiscalía… Entonces, Maribel tomó la decisión, por su propia voluntad, de ir a la Fiscalía de Morelos, donde está interpuesta esta demanda, para poder tener acceso a la carpeta y poder conocer qué es lo que está pasando”, dijo el 5 de marzo.

“Maribel me vuelve a insistir en que todo lo que sea de su hijo es única y exclusivamente para su nieto. Ellos como familiares cercanos no tienen ningún interés y que lo único que quieren es que el niño esté bien”, agregó la presentadora.

En ese sentido, Maribel Guardia habría insistido en que su presencia en la Fiscalía de Morelos no estaba entrelazada con las acciones legales que emprendió José Manuel Figueroa contra Imelda.

“Maribel me dice que no tiene nada que ver con eso porque la demanda de José Manuel está interpuesta en la Ciudad de México e Imelda puso esta demanda hacia Maribel y hacia Marco en Morelos”, explicó.