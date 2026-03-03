Imelda Tuñón José Manuel Figueroa denuncia a Imelda Tuñón por presunta violencia familiar Según documentos mostrados por el periodista Carlo Uriel, José Manuel Figueroa habría sumado un nuevo proceso legal en contra de Imelda Tuñón por presunta violencia familiar y mediática.

Video José Manuel Figueroa demanda a Imelda Tuñón por afectar “su integridad” y la “dignidad” de Julián

Imelda Tuñón enfrentaría una nueva denuncia por presunta “violencia familiar” y “violencia mediática” tras haber lanzado fuertes acusaciones en contra de José Manuel Figueroa en febrero pasado.

Según documentos mostrados por el periodista Carlo Uriel, este martes 3 de marzo los abogados de José Manuel Figueroa presentaron ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México una denuncia formal por presunta violencia familiar y violencia mediática contra la exnuera de Maribel Guardia.

“José Manuel pidió que se inicien las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos señalados en contra de Imelda Garza Tuñón y/o quien resulte responsable”, señaló el comunicador.

José Manuel Figueroa emprendería nuevo proceso legal contra Imelda Tuñón.



Hasta ahora, ni José Manuel Figueroa ni Imelda Tuñón se han pronunciado al respecto.

José Manuel ya había emprendido acciones legales contra su excuñada

A mediados de febrero, José Manuel Figueroa dio a conocer que había emprendido acciones legales contra de Imelda Tuñón por “daño moral”, luego de que ella lo acusara de, supuestamente, haber abusado sexualmente de su hermano, Julián Figueroa, cuando era un niño.

“ Hoy tengo la necesidad de expresar mi profunda indignación ante las acusaciones falsas que han sido realizadas en mi contra. Estas mentiras no sólo afectan mi integridad, sino también atacan la dignidad de mi hermano Julián”, expresó el 12 de febrero.

“Desgarrador ver cómo tú, que juraste amarlo hasta la muerte, intentas empañar su recuerdo. No hay justificación para lo que se ha hecho en mi contra y la de Julián. Pero, lo más lamentable es que un ser inocente tendrá que soportar las consecuencias de actos que no son propios”, agregó.

Finalmente, el hijo mayor de Joan Sebastian dejó claro en su misiva que su denuncia tenía como objetivo “salvaguardar” sus derechos, así como la “dignidad” de su hermano y la de su familia.