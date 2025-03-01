Maribel Guardia

Esposo de Maribel Guardia dice que el reencuentro de Imelda con su hijo es "provisional"

Marco Chacón explicó que en la próxima audiencia se resolverá "la diligencia" que comenzó la noche del 28 de febrero, por lo cual José Julián regresó con su madre Imelda Tuñón de manera "provisional".

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Nieto de Maribel Guardia "tiene miedo de que se lo vuelvan a llevar” con la actriz: esto habría dicho

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, habló sobre el caso de José Julián, luego que se diera a conocer que el niño de 7 años regresó al lado de su madre, Imelda Tuñón.

El abogado explicó que el reencuentro solo es de "manera provisional".

PUBLICIDAD

"Se llevó a cabo una diligencia en un juzgado familiar y se determinó de manera provisional, por la jueza que atendió el asunto, que el niño esté con su madre", dijo al diario El Universal este 1 de marzo.

Chacón añadió que "se resolverá en una audiencia próxima el fondo de esta misma diligencia de anoche".

Más sobre Maribel Guardia

¿Imelda Tuñón renuncia a herencia que le dejó hijo de Maribel Guardia?: lanza acusación contra ella
2 mins

¿Imelda Tuñón renuncia a herencia que le dejó hijo de Maribel Guardia?: lanza acusación contra ella

Univision Famosos
Maribel Guardia toma inesperada decisión tras revelar lo que hará con las cenizas de su hijo
1 mins

Maribel Guardia toma inesperada decisión tras revelar lo que hará con las cenizas de su hijo

Univision Famosos
¿Exnuera de Maribel Guardia abrirá su OnlyFans ahora que la actriz ya no la ayuda económicamente?
2 mins

¿Exnuera de Maribel Guardia abrirá su OnlyFans ahora que la actriz ya no la ayuda económicamente?

Univision Famosos
Maribel Guardia dice por qué ya no ayuda económicamente a Imelda Tuñón: ella le hace petición
2 mins

Maribel Guardia dice por qué ya no ayuda económicamente a Imelda Tuñón: ella le hace petición

Univision Famosos
Amiga de Maribel Guardia dio ultimátum para trabajar con Imelda Tuñón: la actriz no podía creerlo
2 mins

Amiga de Maribel Guardia dio ultimátum para trabajar con Imelda Tuñón: la actriz no podía creerlo

Univision Famosos
Esposo de Maribel Guardia niega que ella tenga leucemia, pero confirma que sufre trastorno
2 mins

Esposo de Maribel Guardia niega que ella tenga leucemia, pero confirma que sufre trastorno

Univision Famosos
Maribel Guardia se quiebra al hablar de su hijo: confiesa lo que perdió tras su muerte y le reclamó
2 mins

Maribel Guardia se quiebra al hablar de su hijo: confiesa lo que perdió tras su muerte y le reclamó

Univision Famosos
¿Maribel Guardia no quiere ver a su nieto?: ella revela por qué evitaría un encuentro con él
2 mins

¿Maribel Guardia no quiere ver a su nieto?: ella revela por qué evitaría un encuentro con él

Univision Famosos
A punto del llanto, Maribel Guardia insiste que su hijo “no olía mal” cuando lo hallaron sin vida
2 mins

A punto del llanto, Maribel Guardia insiste que su hijo “no olía mal” cuando lo hallaron sin vida

Univision Famosos
Esposo de Maribel Guardia rompe en llanto: revela pacto que tenía con Julián Figueroa
2 mins

Esposo de Maribel Guardia rompe en llanto: revela pacto que tenía con Julián Figueroa

Univision Famosos

El esposo de Maribel también señaló que la investigación de la fiscalía en el caso continúa, así como el proceso del amparo que Imelda interpuso.

¿Maribel Guardia no podría acercarse a su nieto?

El periodista Gilberto Barrera confirmó que José Julián regresó a los brazos de Imelda Tuñón este 1 de marzo "a las 2:30 de la madrugada" y le otorgaron "la guardia y custodia legal", reportó en la red social X.

También señaló que la autoridad le impuso a Maribel limitantes para poder ver a José Julián.

"Se han establecido medidas de restricción que limitan el contacto a Maribel Guardia con el niño", se lee en el mensaje.

Por su parte, Addis Tuñón, tía de Imelda, reportó en su canal de YouTube que leyó "unos documentos y por lo que yo entiendo, lo que presentó Imelda ayer fue suficiente para demeritar, descartar y ya la autoridad decidiera que la mamá tenía que tener la guardia y custodia de su hijo", dijo en un 'en vivo' este sábado.

Imelda Tuñón agradece a las autoridades

La tarde de este 1 de marzo la viuda de Julián Figueroa compartió un par de imágenes junto a su hijo y agradeció a las autoridades por hacer su trabajo.

"El día de ayer recuperé a mi hijo después de 38 días que fui privada de cualquier contacto con él. Agradezco a las autoridades que actuaron apegadas a la ley. Pude demostrar ante éstas la falsedad de las acusaciones en mi contra. Hoy mi hijo está donde debe estar, todo hijo debe estar junto a su madre. Dios es bueno", sentenció.

Imelda Tuñón se reune con su hijo.
Imelda Tuñón se reune con su hijo.
Imagen Imelda Tuñón/Instagram
Relacionados:
Maribel GuardiaImelda TuñónJosé Julián FigueroaMarco ChacónCelebridadesFamososTelenovelasNovelas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD