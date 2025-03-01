Esposo de Maribel Guardia dice que el reencuentro de Imelda con su hijo es "provisional"

Video Nieto de Maribel Guardia "tiene miedo de que se lo vuelvan a llevar” con la actriz: esto habría dicho

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, habló sobre el caso de José Julián, luego que se diera a conocer que el niño de 7 años regresó al lado de su madre, Imelda Tuñón.

El abogado explicó que el reencuentro solo es de "manera provisional".

"Se llevó a cabo una diligencia en un juzgado familiar y se determinó de manera provisional, por la jueza que atendió el asunto, que el niño esté con su madre", dijo al diario El Universal este 1 de marzo.

Chacón añadió que "se resolverá en una audiencia próxima el fondo de esta misma diligencia de anoche".

El esposo de Maribel también señaló que la investigación de la fiscalía en el caso continúa, así como el proceso del amparo que Imelda interpuso.

¿Maribel Guardia no podría acercarse a su nieto?

El periodista Gilberto Barrera confirmó que José Julián regresó a los brazos de Imelda Tuñón este 1 de marzo "a las 2:30 de la madrugada" y le otorgaron "la guardia y custodia legal", reportó en la red social X.

También señaló que la autoridad le impuso a Maribel limitantes para poder ver a José Julián.

"Se han establecido medidas de restricción que limitan el contacto a Maribel Guardia con el niño", se lee en el mensaje.

Por su parte, Addis Tuñón, tía de Imelda, reportó en su canal de YouTube que leyó "unos documentos y por lo que yo entiendo, lo que presentó Imelda ayer fue suficiente para demeritar, descartar y ya la autoridad decidiera que la mamá tenía que tener la guardia y custodia de su hijo", dijo en un 'en vivo' este sábado.

Imelda Tuñón agradece a las autoridades

La tarde de este 1 de marzo la viuda de Julián Figueroa compartió un par de imágenes junto a su hijo y agradeció a las autoridades por hacer su trabajo.

"El día de ayer recuperé a mi hijo después de 38 días que fui privada de cualquier contacto con él. Agradezco a las autoridades que actuaron apegadas a la ley. Pude demostrar ante éstas la falsedad de las acusaciones en mi contra. Hoy mi hijo está donde debe estar, todo hijo debe estar junto a su madre. Dios es bueno", sentenció.