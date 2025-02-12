Imelda Tuñón

Exnuera de Maribel Guardia ve "un rayo de esperanza": pronto podría reunirse con su hijo

Imelda Garza-Tuñón informó que un juez de amparo le otorgó "una suspensión de oficio y de plano", por lo cual pronto podría ver a José Julián.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Maribel Guardia reacciona a supuestas intimidaciones que recibe su exnuera: ¿se las manda ella?

Imelda Garza-Tuñón emitió un nuevo comunicado este 12 de febrero para informar que vio "un rayo de esperanza y credibilidad" en el Sistema Judicial de México, pues un juez de amparo le otorgó " una suspensión de oficio y de plano en contra de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y del DIF", lo que indicaría que pronto podría reunirse con José Julián.

A través de un mensaje compartido en su cuenta de Instagram, la joven de 33 años explicó que esta decisión del juez se debe a que "son autoridades que están coludidas en la desaparición forzada de mi hijo José Julián, al provocar su retención a favor de Maribel, sin que pueda tener ningún contacto con él a pesar de ser su madre y la única persona que detenta la patria potestad".

PUBLICIDAD

La viuda de Julián Figueroa señaló que el juez de amparo "designó un representante especial" para el niño "con el fin de evitar que Maribel siga realizando una representación deficiente y dolosa" en contra del menor, "puesto que ha vulnerado su interés superior y derecho de estar con su mamá, provocándole afectaciones psicológicas".

Imelda Tuñón da una actualización sobre el caso de su hijo y Maribel Guardia.
Imelda Tuñón da una actualización sobre el caso de su hijo y Maribel Guardia.
Imagen Imelda Tuñón/Instagram

Más sobre Imelda Tuñón

Amiga de Maribel Guardia dio ultimátum para trabajar con Imelda Tuñón: la actriz no podía creerlo
2 mins

Amiga de Maribel Guardia dio ultimátum para trabajar con Imelda Tuñón: la actriz no podía creerlo

Univision Famosos
¿Maribel Guardia no quiere ver a su nieto?: ella revela por qué evitaría un encuentro con él
2 mins

¿Maribel Guardia no quiere ver a su nieto?: ella revela por qué evitaría un encuentro con él

Univision Famosos
A punto del llanto, Maribel Guardia insiste que su hijo “no olía mal” cuando lo hallaron sin vida
2 mins

A punto del llanto, Maribel Guardia insiste que su hijo “no olía mal” cuando lo hallaron sin vida

Univision Famosos
Maribel Guardia reacciona a confesiones de Imelda Tuñón sobre alucinaciones de Julián antes de morir
2 mins

Maribel Guardia reacciona a confesiones de Imelda Tuñón sobre alucinaciones de Julián antes de morir

Univision Famosos
“Ese olor”: exnuera de Maribel Guardia ventila triste recuerdo sobre la muerte de Julián Figueroa
2 mins

“Ese olor”: exnuera de Maribel Guardia ventila triste recuerdo sobre la muerte de Julián Figueroa

Univision Famosos
Maribel Guardia dice si teme no volver a ver a su nieto, ¿qué piensa de que él no la extrañaría?
2 mins

Maribel Guardia dice si teme no volver a ver a su nieto, ¿qué piensa de que él no la extrañaría?

Univision Famosos
¿Nieto de Maribel Guardia no quiere verla?: Imelda Tuñón hace inesperada confesión sobre ellos
2 mins

¿Nieto de Maribel Guardia no quiere verla?: Imelda Tuñón hace inesperada confesión sobre ellos

Univision Famosos
Ex de Imelda Tuñón habría mentido sobre Maribel Guardia: acusa presuntas amenazas y cambia declaración
3 mins

Ex de Imelda Tuñón habría mentido sobre Maribel Guardia: acusa presuntas amenazas y cambia declaración

Univision Famosos
Exnuera de Maribel Guardia es acusada de “ratera” tras interpretar canciones de Selena Quintanilla
2 mins

Exnuera de Maribel Guardia es acusada de “ratera” tras interpretar canciones de Selena Quintanilla

Univision Famosos
Maribel Guardia aclara si se arrepintió de ir a misa de su hijo, Julián Figueroa, por su aniversario luctuoso
2 mins

Maribel Guardia aclara si se arrepintió de ir a misa de su hijo, Julián Figueroa, por su aniversario luctuoso

Univision Famosos

Imelda manda mensaje a Maribel "de madre a madre"

En el comunicado de prensa, Imelda pidió a su exsuegra "que se detenga".

"Maribel, lamento mucho la muerte de Julián, es algo que a mí también me dolió muchísimo, pero ahora me has hecho vivir en carne propia lo que se siente perder a un hijo, y te pido de madre a madre que te detengas".

Tuñón señala que por esta situación "han intentado desprestigiar todos los ámbitos de su vida" y reitera el dolor que siente por la muerte de Julián Figueroa. Además, asegura que su objetivo es estar bien por el bienestar de su pequeño hijo.

También pidió al público que dejen de "incitar acciones de violencia y odio contra las partes involucradas" en el proceso.

Imelda Tuñón no ha podido ver a su hijo José Julián desde el 21 de enero, cuando autoridades los sustrajeron de la escuela en compañía de Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón, por la denuncia de violencia familiar que la actriz costarricense interpuso en su contra.


Relacionados:
Imelda TuñónMaribel GuardiaJosé Julián FigueroaHijos de famososCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD