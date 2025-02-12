Exnuera de Maribel Guardia ve "un rayo de esperanza": pronto podría reunirse con su hijo

Video Maribel Guardia reacciona a supuestas intimidaciones que recibe su exnuera: ¿se las manda ella?

Imelda Garza-Tuñón emitió un nuevo comunicado este 12 de febrero para informar que vio "un rayo de esperanza y credibilidad" en el Sistema Judicial de México, pues un juez de amparo le otorgó " una suspensión de oficio y de plano en contra de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y del DIF", lo que indicaría que pronto podría reunirse con José Julián.

A través de un mensaje compartido en su cuenta de Instagram, la joven de 33 años explicó que esta decisión del juez se debe a que "son autoridades que están coludidas en la desaparición forzada de mi hijo José Julián, al provocar su retención a favor de Maribel, sin que pueda tener ningún contacto con él a pesar de ser su madre y la única persona que detenta la patria potestad".

La viuda de Julián Figueroa señaló que el juez de amparo "designó un representante especial" para el niño "con el fin de evitar que Maribel siga realizando una representación deficiente y dolosa" en contra del menor, "puesto que ha vulnerado su interés superior y derecho de estar con su mamá, provocándole afectaciones psicológicas".

Imelda Tuñón da una actualización sobre el caso de su hijo y Maribel Guardia. Imagen Imelda Tuñón/Instagram

Imelda manda mensaje a Maribel "de madre a madre"

En el comunicado de prensa, Imelda pidió a su exsuegra "que se detenga".

"Maribel, lamento mucho la muerte de Julián, es algo que a mí también me dolió muchísimo, pero ahora me has hecho vivir en carne propia lo que se siente perder a un hijo, y te pido de madre a madre que te detengas".

Tuñón señala que por esta situación "han intentado desprestigiar todos los ámbitos de su vida" y reitera el dolor que siente por la muerte de Julián Figueroa. Además, asegura que su objetivo es estar bien por el bienestar de su pequeño hijo.

También pidió al público que dejen de "incitar acciones de violencia y odio contra las partes involucradas" en el proceso.

Imelda Tuñón no ha podido ver a su hijo José Julián desde el 21 de enero, cuando autoridades los sustrajeron de la escuela en compañía de Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón, por la denuncia de violencia familiar que la actriz costarricense interpuso en su contra.