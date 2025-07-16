Filtran supuestas conversaciones de esposo de Maribel Guardia con otra mujer: “Te amo”

Video Maribel Guardia pierde demanda contra Imelda Tuñón ¿podrá ver a su nieto?

La polémica en torno a la presunta infidelidad de Marco Chacón a Maribel Guardia continúa con aparentes pruebas: mensajes que él habría intercambiado con una mujer.

Este 16 de julio, Gustavo Adolfo Infante, titular del programa ‘Sale el sol’, mostró durante la emisión capturas de pantalla de la alegada “conversación amorosa” que el abogado habría tenido por medio de WhatsApp con la chica, “de nombre supuesto Lili Martínez”.

PUBLICIDAD

“Empieza con un: ‘Felicidades, te amo’, de ella a él. Y luego, presuntamente Marco Chacón, dice: ‘Yo a ti, amor. Tú ya casi empiezas clases, ¿no?’. Y ella le responde: ‘Así es amor’”, relató el periodista.

La presunta charla continúa con, explicó el presentador, textos en los que ellos se ponen de acuerdo para verse por la mañana.

Infante puntualizó que la interacción sería de “hace año y medio” y aseveró que Imelda Garza-Tuñón, exnuera de la actriz, fue quien le proporcionó las imágenes.

“Me dice Imelda que ella fotografió la computadora de Marco Chacón porque… no sé por qué tuvo que entrar a la oficina de él y le tomó la fotografía y se la enseñó a su mamá, a Addis y demás”, expuso.

“Pero yo no sé si ya había aparecido esto públicamente, esto me lo manda antier por la noche Imelda Garza-Tuñón a mí”, agregó.

Imelda Tuñón FILTRA supuestas CONVERSACIONES de Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia con OTRA mujer. Además, Gustavo Adolfo Infante expone TODAS las PRUEBAS en contra del ABOGADO Chacón#SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/OTsHV2lQSZ — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) July 16, 2025

Acusan a Marco Chacón de serle infiel a Maribel Guardia

El pasado 9 de julio, Gustavo Adolfo Infante destapó que la supuesta infidelidad de Marco Chacón a Maribel Guardia habría sido descubierta en la institución para la que trabaja.

“Me enteré que Marco Chacón ya no trabaja en la Universidad Anáhuac, donde era catedrático, ya no está”, narró en el ‘show’.

“Según me dijeron, que era porque había tenido una relación con una alumna y que la Universidad Anáhuac tomó la decisión de separarlo de sus cátedras”, añadió.

Maribel Guardia reacciona a supuesta infidelidad de su marido

Posteriormente, al ser interrogada directamente por el alegado engaño de su esposo, la intérprete de ‘Ladrona’ replicó:

PUBLICIDAD

“A mi marido le va muy bien en la Universidad. Precisamente hoy publicó un video porque fue a firmar su contrato”, declaró a ‘Ventaneando’.

‘Así que pues hablan los hechos, no las intrigas ni las palabras. Marco siempre ha estado conmigo, tenemos casi 30 años juntos. Gracias a Dios, hasta ahora, bien”, sumó.