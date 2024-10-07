Mamá de ‘Diddy’ Combs lo defiende en medio de acusaciones por abuso sexual: “Mi hijo no es el monstruo”

Video ¿Hallan “suero inmortal” extraído de niños en una residencia de 'Diddy'? Esto se sabe

La madre de Sean ‘Diddy’ Combs, Janice Smalls, se pronunció en defensa del rapero, quien días atrás fue acusado de supuestamente abusar sexualmente de diferentes personas.

El magnate de la música fue arrestado el pasado 16 de septiembre en Nueva York debido a cargos de tráfico sexual, crimen organizado y transporte para ejercer la prostitución.

Dos semanas después, el 1 de octubre, el abogado Tony Buzbee lo señaló por presuntamente haber agredido a 120 hombres y mujeres, entre ellos 25 menores de edad, incluyendo a un niño de 9 años.

Mamá de ‘Diddy’ Combs expresa su “dolor” ante la situación de su hijo

Luego de las más recientes imputaciones en contra de Sean ‘Diddy’ Combs, su mamá rompió el silencio mediante una declaración enviada por su representante legal a Page Six.

“Es desgarrador ver a mi hijo juzgado no por la verdad, sino por una narrativa creada a partir de mentiras”, sentenció inicialmente.

Janice Smalls calificó como “un dolor demasiado insoportable” el ser testigo de “lo que parece un linchamiento público” al cantante antes de que sea juzgado por las autoridades.

“Como todo ser humano, él merece tener su día en el tribunal, compartir finalmente su versión y demostrar su inocencia”, indicó.

La señora, de 83 años, reconoció que la estrella del hip-hop “no es” perfecto y que “ha cometido errores en el pasado”, como cuando atacó a Cassie Ventura, quien fue su pareja, en 2016.

“Es posible que él no haya sido del todo sincero sobre ciertas cosas, como negar que se haya puesto violento con una exnovia cuando la vigilancia del hotel demostró lo contrario”, afirmó.

Además, resaltó que Combs resolvió con la actriz fuera de la corte, en noviembre de 2023, la denuncia que ella le interpuso por violación y maltrato físico reiterado.

Sin embargo, recriminó que, a su consideración, ese acuerdo con la modelo ahora “el gobierno federal” lo utilizó contra el artista “interpretándolo como una admisión de culpabilidad”.

Mamá de ‘Diddy’ Combs asegura que él no es un “monstruo”

Janice Smalls continuó con el apoyo a Sean Combs aseverando que no sería responsable de agredir sexualmente a gente, como se informa.

“No ser totalmente sincero sobre una cuestión no significa que mi hijo sea culpable de las repulsivas acusaciones y de los graves cargos que se le imputan”, mencionó.

La progenitora del ganador del GRAMMY puntualizó que las denuncias hechas a él estarían “motivadas por quienes buscan un beneficio económico y no justicia”.

“Estos individuos vieron lo rápido que el equipo jurídico civil de él resolvió la demanda de su exnovia, así que creen que pueden recibir un pago rápido acusándolo falsamente”, reprochó.

Tras recalcar que “nunca” podrá olvidar “ver al mundo hacer bromas y reírse mientras la vida” de ‘Diddy’ “se desmorona”, manifestó que los fiscales usan las “mentiras” para lograr “procesarlo”.

“Mi hijo no es el monstruo que han pintado y merece la oportunidad de contar su versión. Sólo puedo rezar por estar vida para verle decir su verdad y ser reivindicado”, concluyó.