Video muestra agresión física del rapero Sean Combs a su exnovia Cassie Ventura en un hotel

Video El video de la agresión de Sean ‘Diddy’ Combs a su ex Cassie Ventura

Imágenes del año 2016, obtenidas de cámaras de vigilancia de un hotel en California, muestran las agresiones físicas que el rapero Sean ‘Diddy’ Combs dio a su entonces pareja, Cassie Ventura.

Video muestra agresiones de Sean ‘Diddy’ Combs a su novia

PUBLICIDAD

En una primera toma de los videos obtenidos y difundidos por la cadena CNN se observa a la cantante y modelo, de entonces 29 años, caminando por los pasillos del que reportan sería el hotel InterContinental en Century City, en Los Ángeles, hasta llegar a la zona de los elevadores.

Acto seguido, aparece el también productor de entonces 46 años con una toalla alrededor de la cintura alcanzar a Cassie, tomarla de la nuca y aventarla al suelo, donde le propina un par de patadas mientras ella permanece en el piso.

Después de tomar la maleta y el bolso de la joven, el rapero vuelve a tomarla de la nuca y la arrastra de regreso al pasillo camino a su habitación. La modelo permanece inmóvil.

Otro punto de la cámara enfoca al músico sentado en una silla, mientras toma objetos de una mesa y los arroja presuntamente hacia su entonces pareja.

De acuerdo con CNN, las grabaciones corresponden al 5 de marzo de 2016, fecha que coincide con las declaraciones de la denuncia que Cassie Ventura interpuso contra Sean ‘Diddy’ Combs en noviembre de 2023.

Tras el acuerdo al que llegó Sean Combs, Cassie Ventura no quiso dar declaraciones a CNN sobre las imágenes reveladas; sin embargo, fue su abogado, Douglas H. Wigdor, quien fijó postura.

“El vídeo desgarrador sólo ha confirmado aún más el comportamiento inquietante y depredador del Sr. Combs. Las palabras no pueden expresar el coraje y la fortaleza que la Sra. Ventura ha demostrado al presentarse para sacar esto a la luz”, declaró a la cadena de televisión.

PUBLICIDAD

En 2023, la expareja, que vivió una relación intermitente de 2007 a 2018, llegó a un acuerdo del que no fueron revelados detalles.

La denuncia interpuesta detalla lo que vivió la modelo en el hotel InterContinental al que, asegura, Combs habría pagado 50 mil dólares por las imágenes de seguridad del incidente en los pasillos que ahora salen a la luz.

Además, acusa al productor de "ejerció su poder e influencia" durante los años de relación que compartieron, en los que supuestamente sufrió agresiones físicas y habría sido sometida por él para participar en “varios actos sexuales con otros hombres”.