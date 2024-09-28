Se suman 50 presuntas víctimas de Texas al caso de Sean 'Diddy' Combs: algunos serían menores

Video Videos íntimos de JLo y Sean ‘Diddy’ Combs habrían influido en el divorcio de Ben Affleck

La firma de abogados Buzbee informó que representará a más de 50 presuntas víctimas de Texas que acusan a Sean 'Diddy' Combs de agresión y abuso sexual, por lo cual se asoció con Ava Law Group para llevar los casos.

"El bufete de abogados Buzbee ha sido asociado con Ava Law Group para actuar como abogado principal en la presentación de reclamos en nombre de más de cincuenta personas que sufrieron agresión y abuso sexual a manos de Sean 'Diddy' Combs y sus compinches", externó el abogado Tony Buzbee en un comunicado publicado el 26 de septiembre en Instagram.

Según el texto, entre los afectados se encuentran hombres y mujeres que, incluso, algunos eran menores de edad cuando sufrieron los presuntos abusos. También se explica que algunos de ellos presentaron denuncias ante las autoridades.

"Cada historia individual es desgarradora. Los actos denunciados ocurrieron en hoteles, casas particulares y también en las infames fiestas de P. Diddy 'Freak Off'. Las violaciones contra este grupo de individuos son alucinantes y solo pueden describirse como libertinaje y depravación cometidas por personas poderosas contra menores y débiles", señala el comunicado.

El abogado no descarta que durante el curso del caso se sumen nuevas víctimas y en los próximos días planea ofrecer una conferencia de prensa para dar a conocer los detalles.

Entre las presuntas víctimas del rapero que se dieron a conocer recientemente se encuentra una mujer que se hace llamar Jane Doe, quien alega haber sido agredida repetidamente durante un período de cuatro años, después de que se conocieron en 2020. Además, dijo que quedó embarazada, pero habría tenido un aborto espontáneo.