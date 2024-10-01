‘Diddy’ Combs es acusado de agredir sexualmente a 25 menores, incluido un niño de 9 años

Video ¿Diddy obligaba a Justin Bieber a estar con él a los 15 años? No fue al único famoso que traumó

Sean ‘Diddy’ Combs ha sido acusado de presuntamente haber agredido sexualmente a 25 menores de edad, entre ellos un niño de 9 años.

El repero se encuentra actualmente preso en el Brooklyn's Metropolitan Detention Center de Nueva York, en espera de un juicio por cargos de tráfico sexual y crimen organizado.

Sean ‘Diddy’ Combs habría abusado de menores de edad

Este 1 de octubre, el abogado Tony Buzbee, con sede en Texas, anunció que está representando en demandas civiles a 120 nuevas personas que afirman ser víctimas de Sean ‘Diddy’ Combs.

Durante una conferencia de prensa en Houston, el letrado detalló que 25 de los supuestos afectados eran menores de edad cuando ocurrió el alegado abuso, entre 1991 y este 2024.

Buzbee indicó que las presuntas víctimas más jóvenes tenían 9, 14 y 15 años cuando habrían sido agredidas por el magnate de la música.

“Este individuo, que tenía 9 años en aquel momento, fue llevado a una audición en Nueva York con Bad Boy Records”, contó.

“Sufrió abusos sexuales presuntamente por parte de Sean Combs y varias personas más en el estudio, ante la promesa, tanto a sus padres como a él, de conseguir un contrato discográfico”, agregó.

‘Diddy’ fundó Bad Boy Records en 1993, sello que lanzó las carreras de Notorious B.I.G., French Montana and Machine Gun Kelly.

“Otros chicos también estaban ahí para hacer una audición”, declaró Buzbee. “Todos ellos intentaban conseguir un contrato discográfico. Todos eran menores”.

El defensor compartió más historias similares: “En otro caso, una persona de 15 años en ese momento fue trasladada en avión a Nueva York para asistir a una fiesta”.

“Ahí, fue drogada y luego llevada a una habitación privada supuestamente en presencia del señor Combs. Esta joven mujer fue violada y luego otros individuos se turnaron para abusarla”, relató.

Buzbee adelantó que su equipo ha “recopilado fotografías, vídeos [y] textos” con evidencia de las supuestas agresiones.

Advirtió, además, que en los próximos días expondrán a “mucha gente poderosa”, cuyas identidades “sorprenderán”, y “secretos sucios”.

“Desenmascararemos a los facilitadores que permitieron esta conducta a puerta cerrada. Perseguiremos este asunto sin importar a quién impliquen las pruebas”, sentenció.

Sean ‘Diddy’ Combs reacciona a las acusaciones

El equipo legal de Sean ‘Diddy’ emitió una declaración poco después de que Tony Buzbee realizara sus imputaciones.

“El señor Combs niega enfática y categóricamente como falsa y difamatoria cualquier afirmación de que haya abusado sexualmente de alguien, incluidos menores”, dijo Erica Wolff, representante del artista a Daily Mail.