Lucero Lucero y Mijares celebran el cumpleaños de su hija: así ha cambiado Lucerito Mijares Los cantantes celebraron los 21 años de su hija menor con una amorosa felicitación. Lucerito Mijares es la segunda hija de Lucero y Manuel Mijares.



Video ¿Lucerito Mijares grave tras cirugía? Lucero aclara el estado de salud de su hija

Lucero y Manuel Mijares se convirtieron en padres por segunda ocasión con el nacimiento de Lucerito, quien el lunes 2 de febrero celebró su cumpleaños 21.

Con motivo de la celebración, los cantantes le dedicaron amorosas palabras a su hija menor. La primera en hacerlo fue Lucero, quien acompañó su mensaje de varias fotografías que evidenciaron cuánto ha cambiado la ‘Beba’.

“Mi preciosa favorita del mundo entero. Te deseo un cumpleaños muy feliz, un día brutal, y que todo el año sea de pura felicidad. De todo lo que te mereces y más. Que este año sea de salud y de proyectos importantes y que te traigan muchas emociones y sorpresas”, expresó en Instagram.

Así felicitó Lucero a su hija mejor.



“Que tengas felicidad y emoción también en tu alma y en tu corazón, que no dejes de perseguir lo que amas y que tengas el ánimo, la ilusión y la alegría que nos hace tan felices a quienes te amamos. Que Dios y la Virgencita sigan iluminando y guiando tu camino. Que sigas siendo ese corazón noble y hermoso que eres, que no dejes de sorprenderte con los regalos que este año va a darte y que sigas frunciendo el ceño y levantando la ceja como desde el día en que naciste y te conocí y te volviste mi amor más grande que pude siquiera imaginar”, agregó.

Lucero concluyó su mensaje haciéndole saber a su hija que cuánto la ama y cuánto desea que siga siendo feliz.

“Que nos sigas alegrando con tu luz y esa sonrisa tuya que no tiene igual en el mundo entero. Que nos sigas cantando con esa voz que quisiera yo, para hacernos la vida fácil. Sigue bella, hermosa y divina tal cual eres, sigue siendo ejemplar, pásate un cumpleaños precioso y que sea el mejor año de tu vida. Te amo con todo mi corazón y como ni siquiera lo imaginas. Feliz cumple mi Lucero hermosa”, finalizó.

Manuel Mijares también celebró el cumpleaños de su hija con una publicación en Instagram. En su mensaje, el intérprete de ‘Soldado del Amor’ dejó claro que la joven es la alegría de la casa.

Mijares



“Feliz Cumpleaños mi princesa hermosa! Incontables alegrías nos has traído desde que naciste! Te Amooooo!”, sentenció.

Así ha crecido Lucerito Mijares

Lucero Mijares Hogaza nació el 2 de febrero de 2005. A diferencia de José Manuel, hijo mayor de los cantantes, Lucerito Mijares lleva una vida pública desde que decidió seguir los pasos de sus padres en la música.

Así ha cambiado Lucerito Mijares.



El 30 de junio de 2023, la joven hizo su debut como actriz de teatro musical en ‘El Mago, The Wiz’.

En 2024 se unió a sus padres en Juego de Voces. Durante el show, Lucerito dio muestra de su talento vocal, lo que la llevó a participar en 2025 en la segunda temporada y, más tarde, a unir su talento al de Yahir y María León en una serie de conciertos en México.