Famosa cantante llama a Mijares “cretinazo”: revela que canceló su boda por él

Mayte Lascurain, integrante del grupo Pandora, llamó a Manuel Mijares “cretinazo” tras revelar que siempre la “buscaba cuando no tenía novia” y que sus sentimientos hacia él la llevaron a cancelar su compromiso con Edgardo Gazcón.

La cantante confesó a Cora Nelda González, en el podcast ‘Cara a Cara con Cora’, que estuvo comprometida con Edgardo Gazcón, pero que el sentimiento de culpa la llevó a alejarse de él, pues estaba enamorada de Manuel Mijares.

“Yo siempre me he enamorado de mis carencias ante los hombres”, comenzó. “Yo me enamoré de la protección que me daba Fernando. Yo me sentía de plácemes”, declaró en referencia a su matrimonio con Fernando Iriarte, hijo de la periodista Maxine Woodside.

Edgardo “es el hombre que más me ha amado. Ha tenido detalles de ‘no manches’. Llego a Estados Unidos y me llega una rosa, todavía, siempre. ‘Siempre serás el amor de mi vida’ (el mensaje que acompañaba el regalo)”, relató.

En ese sentido, Mayte Lascurain se sinceró sobre la culpa que sintió por años por amar a otro hombre y por echarse para atrás en su compromiso con él, anunciado en 1991.

“Edgardo siempre me amó. La única que amó, a ver si me entienden. Él sabe amar a otras personas y eso yo no lo supe hasta que me casé. Y yo viví con una culpa tremenda mucho tiempo, me casé con culpa porque cómo yo me pude haber echado para atrás con Edgardo”, dijo.

“Como teníamos estas voces tan especiales, nos ponían a hacer los ' jingles' muy específicos que para tal empresa. Y yo lo veía a Manuel (Mijares) y decía ‘qué hombre tan bello’. ‘Oye, Mayte, yo te llevo a tu casa’, (le decía), y yo ‘es un hombre’. Manuel no tenía un peso y uno echaba el taco y pagaba él un taco y yo otro”, recordó y dio detalles sobre la manera de cómo surgió ese sentimiento por el exesposo de Lucero.

“De lo que yo me enamoré, porque luego tú te enamoras de algo de esa persona, ahí está el medio engaño. Yo me enamoré de Manuel, de la tranquilidad que me daba estar con un hombre por primera vez. No era una persona que me amenazaba, yo sabía que iba a llegar con bien, y esto lo descubro porque cómo puedes tú querer a un hombre que nunca te ha querido. Cómo puedes querer a un hombre que nunca te ha dado nada”, declaró.

Aunque Mayte Lascurain puntualizó que nunca hubo una relación formal con Mijares, sí existió un fuerte lazo emocional durante ocho años, en los que reconoció que hubo “besos y apapachos”.

“Él me buscaba cuando no tenía novia, ¡cretinazo!”, dijo y refirió que ese vínculo por el intérprete de ‘Soldado del Amor’ la llevó a canalizar su dolor en la música, dando origen a uno de los mayores éxitos de Pandora, ‘Alguien llena mi lugar’.

“No fue solo una canción. Fue mi grito. Mi llanto disfrazado de balada. Cada vez que la canto, vuelvo a ese dolor. Ese momento en el que otra ocupaba el lugar que yo soñaba”, reveló.

Quedó destrozada cuando se casó Mijares con Lucero

Mayte Lascurain también recordó que fue una de las invitadas a la boda de Lucero y Mijares y, aunque reconoció que el enlace de los cantantes estuvo maravilloso, ventiló que después no pudo parar de llorar