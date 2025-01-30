Lucero estuvo a punto de ser la maestra ‘Ximena’ en ‘Carrusel’: por esta razón no lo logró

Video ¿Qué pasó con los actores de 'Carrusel' a 35 años de su estreno? Varios ya fallecieron

En 1989, Lucero estuvo a punto de convertirse en la maestra ‘Ximena’ en la telenovela ‘Carrusel’.

En el podcast del periodista Álvaro Cueva, Gaby Rivero reveló que un pequeño detalle fue lo que impidió que ‘La Novia de América’ no pudiera quedarse con el protagónico que a ella le daría fama mundial.

Según contó la actriz, el productor Valentín Pimstein originalmente había considerado a Lucero para el protagónico, pero su edad no le favoreció, ya que, entonces, la cantante tenía 20 años.

“Lucerito ya había hecho pruebas con los niños, pero se veía muy jovencita, entonces hicieron casting con diferentes actrices”, confesó en el podcast de N+.

Aunque Lucero no se quedó con el protagónico de ‘Carrusel’, ese mismo año se integró al elenco de ‘Cuando llega el amor’, mientras que años después alcanzó la fama con ‘Los parientes pobres’ y ‘Lazos de Amor’.

Gaby Rivero se convirtió en la tierna maestra ‘Ximena’

A diferencia de Lucero que en aquel tiempo tenía 20 años, Gaby Rivero tenía 24 años cuando fue seleccionada para dar vida a la maestra ‘Ximena’.

Para quedarse con el rol protagónico, la intérprete de 60 años acudió a su audición con un vestido como los que usaba Lady Diana, con “un baberito”.

“Me ponía el pelo recogido, con un flequito y me ponía un moño con la misma tela del vestido y así se quedó”, sentenció.