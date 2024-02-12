Lucero 'reclama' a su ex Mijares que "no la supo valorar" y le da un beso: así reacciona el cantante

Video Lucero le hizo tremendo reproche a Mijares en pleno show: "No me supiste valorar"

Lucero y Manuel Mijares han vuelto a dar de qué hablar luego de los conciertos que ofrecieron el pasado fin de semana en EEUU.

Los cantantes mantienen una gira de conciertos juntos, 'Hasta que se nos hizo', dejando ver la buena relación que tienen pese a que en 2011 su matrimonio acabó en divorcio.

Sin embargo, las especulaciones sobre una posible reconciliación a 13 años de su separación se han avivado luego de que la artista regresó a la soltería el año pasado.

Lucero le dice a Mijares: "No me supiste valorar"

La pareja de cantantes realizó un concierto en el Arizona Financial Theatre de Phoenix el pasado 10 de febrero.

De acuerdo con una reseña del portal de la revista People en Español, hubo un momento en que Mijares le dijo al público que Lucero "tuvo la dicha de estar casada conmigo".

En ese instante, Lucero le dio réplica ante los ojos de todos: "Te vas a condenar 'Manuelito' de estar diciendo mentiras", advirtió en el escenario.

"Yo que te trataba tan bonito, no me supiste valorar", le dijo en un aparente diálogo en broma entre ellos.

"No, la verdad puras mentadas. Ni un sí, ni un no", agregó 'La Novia de América' ante la algarabía del público.

Un día antes, en el concierto que dieron en El Paso County Coliseum de Texas, cuando cantaban 'Amante bandido', Lucero lo sorprendió con un beso en la mejilla a Mijares, según reseñó el diario Milenio. Se trata de una muestra de cariño que ella habitualmente le hace en los conciertos.

Según el diario, el ex de la también actriz "quedó atónito, no sabía qué hacer" y "solo observó".

Mijares reacciona a beso de Lucero

A su regreso de EEUU, Manuel Mijares fue abordado en el Aeropuerto de la Ciudad de México por medios como Despierta América y ahí se le pidió su reacción ante lo sucedido con Lucero el fin de semana en Phoenix y El Paso.

"Siempre lo hacemos en el show", dijo este domingo 11 de febrero sobre el tipo de dinámica que tiene con su ex sobre el escenario, la cual incluye momentos como el beso que ella le dio.

"(Nos llevamos) muy bien, muy bien, muy bien", aclaró.

Pese a que algunos de sus fans se han entusiasmado por verlos de nuevo juntos como pareja sentimental, ambos han sido claros que entre ellos solo existe una buena relación y que no vislumbran retomar el romance o matrimonio que tenían.

A mediados de julio pasado, Lucero anunció su separación de Michel Kuri luego de 11 años de romance.

A Mijares también se le preguntó en el aeropuerto si recordaba en especial alguna celebración del 14 de febrero, Día de los Enamorados, junto con Lucero.

" Todos, todos los 14 de febrero, casi siempre trabajando", agregó de manera presurosa.