Lucero recibió un anillo antes que el de Mijares: su novio murió trágicamente

Video Lucero tuvo estos novios antes de estar con Michel Kuri, uno de ellos le llevaba varios años de diferencia

En 1992, la cantante mexicana Lucero y el actor chileno Felipe Camiroaga protagonizaron uno de los romances más recordados en ambos países.

Su relación no fue de las más duraderas, pero sí dejó una huella incluso en ellos, pues continuaron siendo amigos tras el fin de su noviazgo, según llegó a decir la actriz.

Pero la muerte los separó. El también presentador falleció a los 44 años el 2 de septiembre de 2011 en un fatal accidente aéreo ocurrido en el archipiélago Juan Fernández.

Ahora, 12 años después de la tragedia se sabe que el chileno le dio un anillo a 'La Novia de América'. Estos son los detalles y la reacción de ella.

Lucero recuerda el anillo que le dio su ex Felipe Camiroaga

Lucero sorprendió a horas de la madrugada de este jueves 29 de febrero al compartir en X el fragmento de una añeja entrevista que Felipe Camiroaga concedió y en la que habló sobre la relación que tuvieron.

"Yo tenía una moto, me creía 'Top Gun'", se ve al actor relatando sobre una anécdota que involucró a Lucero.

"Y la paso a buscar al hotel y me voy camino a Farellones (Chile) con ella y en una de las curvas paré, había un atardecer muy bonito", continuó para luego revelar que él le dio una sortija en medio de aquel momento.

" Le regalé un anillo, fue un anillo de despedida porque en algún minuto conversamos (sobre) si yo iba a dejar mi trabajo y mi país por ella o ella iba a dejar su trabajo y mi país por mí", confesó.

Camiroaga admitió en ese entonces que ambos estaban en la encrucijada de mudarse de sus respectivos países para poder continuar con el romance.

"Con una conversación muy fluida decidimos en que ninguno de los dos iba a dejar nada por el otro", dijo el actor.

"Nos despedimos, lloramos, nos abrazamos, nos dijimos que nos queríamos mucho y pescamos la moto y bajamos", recordó el fallecido artista.

Una usuaria de Twitter recuperó esa entrevista y cuestionó: "¿Lucero se acordará de esto?". La cantante no tardó mucho en reaccionar al ver las palabras y la revelación que hizo su novio antes de morir.

"Jamás olvidaría esos momentos", escribió la actriz en X.

" Se quedan en mi mente y en mi corazón por siempre, igual que él", agregó, "como que a veces pienso que aún sigue en este mundo".

Así recordó Lucero cuando Felipe Camiroaga le dio un anillo para terminar su romance. Imagen Lucero/X y Mezcalent

El romance entre Lucero y Felipe Camiroaga

El inicio del romance entre los artistas se suscitó cuando Felipe Camiroaga fue jurado en el Festival de Viña del Mar, en el que también estuvo presente la cantante.

"Una noche fuimos a Ritoque (balneario chileno). En esa salida nos dimos un par de besos, si no para qué hubiéramos ido", dijo Lucero en 2007 para un diario chileno.

Felipe Camiroaga murió en 2011 cuando el avión en el que viajaba cayó en mar abierto. Imagen Departamento de Prensa de Canal 13/Instagram



Viajaron entre Chile y México para mantener su relación, aunque la distancia finalmente se convirtió en un obstáculo insalvable.

Al paso de los años, Lucero se casó con Manuel Mijares en 1997, y se divorció de él en 2011.

La trágica muerte de Felipe Camiroaga, ex de Lucero

El 2 de septiembre de 2011, un accidente aéreo acabó con la vida de Felipe Camiroaga y la de otras veinte personas.

El artista iba en un avión Casa-212 que se estrelló en mar abierto frente al archipiélago Juan Fernández.

La noticia conmocionó a Chile y Lucero lamentó esta pérdida a través de Twitter, ahora X: " Felipe vivirá por siempre en mi corazón. Y en el de miles y miles de personas que jamás lo dejaremos morir porque lo amamos".

Felipe Camiroaga murió cuando mantenía un noviazgo con la periodista chilena Fernanda Hansen.