Adamari López

Adamari López se quiebra ante Lucero al hablar de su expareja, Toni Costa

La presentadora se emocionó casi hasta las lágrimas al hablar de la admiración que siente por Lucero y Mijares, quienes a pesar de su separación tienen una excelente relación.

Elizabeth González.
Adamari López se quebró en llanto al hablar de la admiración que siente por Lucero y Mijares, quienes a pesar de estar separados desde hace casi 14 años mantienen una excelente relación.

Durante una entrevista para Desiguales, la presentadora admitió ante la cantante que, aunque lleva una buena relación con Toni Costa, su expareja y padre de su hija Alaïa, le gustaría que ésta fuera igual de “bonita” como la que ella tiene con el intérprete de ‘Soldado del Amor’.

“Veo que hay muy buen rollo, hay muy buen ambiente, se disfrutan mucho y se da una cosa con una naturalidad hermosa, como debería ser”, expresó Adamari en la transmisión del 12 de mayo.

“Yo tengo una buena relación con mi expareja, es el padre de mi hija pero no estamos juntos, y los veía yo, era un día que tú habías acompañado a Mijares a lo de su viaje al pasado (en Juego de Voces) y vi una relación tan bonita, o sea, ya la llevaba viendo, pero ese día, por alguna razón, me tocó más, y entonces le digo a Toni que me daba gusto y que quisiera que nosotros continuáramos siendo esos buenos papás para nuestra hija, que es lo más importante que uno puede hacer por un hijo”, compartió tratando de contener las lágrimas.

Ante los halagos de Adamari López, Lucero expresó: “¡Qué bonito!” mientras intentaba contener a la conductora, quien quiso saber cómo había llegado a ese punto en su relación con Manuel Mijares.

“¿Lo hiciste consciente o cómo se dio?”, le preguntó la puertorriqueña, a lo que la estrella de ‘Lazos de Amor’ le reveló que habían sido sus “personalidades”.

“Yo creo que se dio un poco natural y, además, claro, tenemos un hijo más, que es más grande que Lucero, que también es nuestra adoración. Yo creo que se nos fue dando natural. Creo que nuestras personalidades también ayudaron. No somos personas muy explosivas que tengamos como estos prontos, somos como más aterrizados. También ya somos unos adultos”, respondió la actriz y cantante. “El mejor panorama es un buen matrimonio pero el segundo mejor es un buen divorcio”, sentenció.


