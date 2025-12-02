Lucero Mijares

Lucero rompe el silencio sobre las “polémicas” imágenes en las que aparece su hija Lucerito

La actriz al fin habló de las postales que se viralizaron en redes sociales en las que se puede ver a su retoño con un look diferente.

Video Lucero y Mijares se dan un ‘beso’ frente a su hija y así reacciona: “¡Qué asco!”

Lucero finalmente habló de las imágenes en las que aparece su hija, Lucerito, y que causaron gran revuelo en las redes sociales.

Fue a mediados de noviembre cuando en la emisión del programa ‘Todo para la mujer’ se difundieron las postales en las que se ve a la cantante de 20 años.

En ellas, la también actriz lleva un estilo hacia lo vaquero, con sombrero y botas, y el cabello rizado, aunque más largo.

En la transmisión, la presentadora Liz López afirmó que los retratos pertenecían a una sesión y que al retoño de Mijares “se le observa con varios kilos menos”.

Lucero desmiente que fotos sean reales

A días de que las supuestas instantáneas de Lucerito generaran controversia, su mamá, Lucero, por fin reaccionó con una contundente aclaración.

De acuerdo con un video publicado por ‘CIT NIUS’ este 1 de diciembre, un reportero le preguntó a la intérprete de ‘Electricidad’:

“¿Qué tal con estas fotos de tu hija que causaron mucha polémica hace como dos semanas?”.

“¡Ah! Pero eran de Inteligencia Artificial, no era ella”, respondió la protagonista de telenovelas como Soy Tu Dueña, que puedes ver aquí en ViX.

La actriz no entró en detalles al respecto del material editado ni comentó cuál fue la reacción de Lucerito al verlas en Internet.

En su perfil de Instagram, ‘La Beba’, como la llaman cariñosamente, se ha concentrado en promocionar el tema que lanzó junto a su papá, y con la voz del difunto Diego Verdaguer, ‘Nena’.

Lucerito Mijares ha enfrentado las críticas

Recién en julio, Lucerito Mijares admitió que está consciente de los señalamientos que le hacen, ya sea por su trabajo o por su aspecto.

“Creo que me he acostumbrado mucho a la crítica porque a la gente nunca le va a parecer absolutamente nada de lo que hagas sea bueno, malo, seas gordo, seas flaco, seas alto, nada…”, declaró a Hoy.

“Con que yo esté feliz creo que eso es lo más padre y lo más bonito que un artista puede lograr en sí mismo…”, sentenció.

