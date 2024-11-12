Lucero presume como pocas veces a su hijo: José Manuel cumplió 23 años y así de grande luce

Video Lucero revela el apodo que le tiene a su hijo en plena felicitación por su cumpleaños

Lucero debutó en la maternidad con el nacimiento de José Manuel, quien este martes 12 de noviembre está celebrando su cumpleaños 23.

Con motivo de la celebración, la cantante compartió fotografías de su hijo mayor, quien según sus propias palabras, le trajo “alegría a este mundo" con su nacimiento.

PUBLICIDAD

“Felices 23 al mejor de todos los del mundo. Mi favorito, mi admirado y amado hijo Jos. Gracias por tu brillante existencia, por traerle tanta alegría a este mundo”, escribió en Instagram.

Lucero sorprendió al publicar fotos de su hijo mayor. Imagen Lucero / Instagram



“Ejemplo de simpleza y grandeza, bondad y nobleza. Te amo como no lo imaginas, que Dios guíe tus pasos cada día. Eres GRANDE, eres el mejor de los mejores”, agregó.

Lucero acompañó su publicación de una fotografía de José Manuel, la cual fue tomada exactamente hace un año durante la entrega de los Latin Grammy, donde su padre, Manuel Mijares fue reconocido con el Premio Excelencia Musical.

Esa no fue la única felicitación que Lucero le dedicó a su hijo, ya que en una segunda historia de Instagram, la intérprete de 55 años presumió una faceta poco conocida de José Manuel arriba de los escenarios: la de músico.

“Celebro tu vida, te amo tanto, gracias, Jos por ser el mejor hijo del mundo, el mejor todo. Que seas infinitamente feliz”, sentenció.

José Manuel se prepara para triunfar en el mundo de la música tras bambalinas. Imagen Lucero / Instagram

Así ha crecido José Manuel, hijo mayor de Lucero

A diferencia de Lucerito Mijares, José Manuel lleva una vida alejada de los reflectores. Sin embargo, de vez en cuando hace esporádicas apariciones en las redes sociales de Lucero y Manuel Mijares, donde ambos cantantes han evidenciado lo mucho que ha crecido su primogénito.

Según contó la ‘Novia de América’ en 2020, su hijo estaba “enfocado en sus estudios” en Boston donde se encontraba estudiando en la prestigiosa Berklee College of Music.

Así fue la aparición de José Manuel en la final de Juego de Voces. Imagen TelevisaUnivision

En 2023, Lucerito Mijares reveló que su hermano estaba centrado en “la producción musical” y que posiblemente estudiaría “music business”.

PUBLICIDAD

José Manuel apareció por última vez publicamente el pasado mes de junio en Juego de Voces, mientras que en julio fue captado en las calles de la Ciudad de México junto a su padre y hermana.