Lucero presume como pocas veces a su hijo: José Manuel cumplió 23 años y así de grande luce
La cantante celebró el cumpleaños de su hijo mayor con una amorosa felicitación que publicó en Instagram. José Manuel es el primer hijo de Lucero y Manuel Mijares.
Lucero debutó en la maternidad con el nacimiento de José Manuel, quien este martes 12 de noviembre está celebrando su cumpleaños 23.
Con motivo de la celebración, la cantante compartió fotografías de su hijo mayor, quien según sus propias palabras, le trajo “alegría a este mundo" con su nacimiento.
“Felices 23 al mejor de todos los del mundo. Mi favorito, mi admirado y amado hijo Jos. Gracias por tu brillante existencia, por traerle tanta alegría a este mundo”, escribió en Instagram.
“Ejemplo de simpleza y grandeza, bondad y nobleza. Te amo como no lo imaginas, que Dios guíe tus pasos cada día. Eres GRANDE, eres el mejor de los mejores”, agregó.
Lucero acompañó su publicación de una fotografía de José Manuel, la cual fue tomada exactamente hace un año durante la entrega de los Latin Grammy, donde su padre, Manuel Mijares fue reconocido con el Premio Excelencia Musical.
Esa no fue la única felicitación que Lucero le dedicó a su hijo, ya que en una segunda historia de Instagram, la intérprete de 55 años presumió una faceta poco conocida de José Manuel arriba de los escenarios: la de músico.
“Celebro tu vida, te amo tanto, gracias, Jos por ser el mejor hijo del mundo, el mejor todo. Que seas infinitamente feliz”, sentenció.
Así ha crecido José Manuel, hijo mayor de Lucero
A diferencia de Lucerito Mijares, José Manuel lleva una vida alejada de los reflectores. Sin embargo, de vez en cuando hace esporádicas apariciones en las redes sociales de Lucero y Manuel Mijares, donde ambos cantantes han evidenciado lo mucho que ha crecido su primogénito.
Según contó la ‘Novia de América’ en 2020, su hijo estaba “enfocado en sus estudios” en Boston donde se encontraba estudiando en la prestigiosa Berklee College of Music.
En 2023, Lucerito Mijares reveló que su hermano estaba centrado en “la producción musical” y que posiblemente estudiaría “music business”.
José Manuel apareció por última vez publicamente el pasado mes de junio en Juego de Voces, mientras que en julio fue captado en las calles de la Ciudad de México junto a su padre y hermana.