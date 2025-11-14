¿Lucerito Mijares “casi” sufre accidente automovilístico?: Lucero revela su “miedo” al ir en el mismo coche

Video Lucero y Mijares se dan un ‘beso’ frente a su hija y así reacciona: “¡Qué asco!”

Lucerito Mijares bromeó con que estuvo a punto de sufrir un accidente automovilístico mientras conducía en compañía de su madre, Lucero.

La cantante ‘reposteó’, este 13 de noviembre, un video que originalmente publicó su mamá, y en el que se le ve al volante, y escribió encima: “Casi choco”.

La exparticipante de Juego de Voces no brindo detalles inmediatos de que fue lo que le sucedió o del porqué de sus palabras.

Lucerito Mijares afirma "casi choco". Imagen Lucerito Mijares/Instagram

Lucero admite su “miedo”

En el clip que publicó Lucero, se puede observar a Lucerito manejando lentamente. En un momento, la joven dice: “¿Por qué nadie avanza?”.

Casi al mismo tiempo, la intérprete de ‘Electricidad’ confiesa: “Tengo un poquito de miedo porque miren”.

Ante la cámara, la también actriz realizó un gesto de admiración, pero tampoco ahondó al respecto de por qué su admisión.

Hasta el momento, ninguna de las dos ha reaparecido en redes sociales para platicar la anécdota que vivieron hace unas horas.

Lucero compartió un video en el que aparece Lucerito manejando. Imagen Lucero/Instagram

Lucerito Mijares en el centro de atención

Lucerito Mijares subió dicha historia justo cuando en redes sociales y medios de comunicación se está hablando de ella.

Lo anterior se debe a que en el programa ‘Todo para la mujer’, de la periodista Maxime Woodside, transmitieron unas imágenes que, indicaron, corresponderían a una sesión de fotos de ‘La Beba’, como le dicen de cariño.

“En estas fotografías se le observa con varios kilos de menos… con una ropa que va mucho más de acuerdo a su edad”, afirmó la presentadora Liz López.

Sin embargo, en las plataformas digitales comenzó a especularse que las postales podrían haber sido generadas con Inteligencia Artificial.