¿Lucerito Mijares renovó su imagen?: fotos en las que aparece causan sensación

Video “¿Por qué me pegas?”: la reacción de Lucerito Mijares cuando su mamá evita que diga una grosería

Lucerito Mijares habría renovado su imagen, según fotografías filtradas en el programa ‘Todo para la mujer’, de la periodista Maxine Woodside.

Según se dio a conocer en la emisión del 13 de noviembre, las imágenes serían parte de una reciente sesión fotográfica en la que la cantante habría dejado atrás su imagen de niña.

“Ayer le hicieron unas fotografías que estamos viendo en pantalla donde se ve espectacular… Es Lucero Mijares, hija de Lucero, y pues en estas fotografías se le observa con varios kilos de menos… con una ropa que va mucho más de acuerdo a su edad”, dijo la presentadora Liz López.

“Antes la vestían de manera más conservadora, pero ahora se nota más segura, más escotada, y se ve preciosa”, insistió.

“Se ve guapísima… con una cinturita”, reaccionó finalmente Maxine Woodside, quien también especuló sobre la posibilidad de que hubiera visitado al médico que ayudó a bajar de peso a Mijares.

¿Fotos de Lucerito Mijares son reales?

Aunque en la emisión de Grupo Fórmula los presentadores aseguraron que las imágenes presentadas formaban parte de una reciente sesión fotografía, en redes, algunos usuarios señalaron que podría tratarse de Inteligencia Artificial, ya que en una de ellas se alcanzaría a ver la marca de agua de Gemini, asistente de IA de Google.

Aunque no está claro si se trata de una sesión fotográfica real o si se trata de Inteligencia Artificial, en 2023, Lucerito Mijares dejó claro que estaba contenta con su apariencia física, lo que la hacía ser ajeta a las críticas sobre su físico.

“Me siento muy a gusto con mi forma de ser, mi cuerpo, mi todo”, declaró a la prensa mexicana en el marco del estreno de su obra ‘El Mago’.