Lucero Lucero opina del trabajo de Angelique Boyer en Doménica Montero, ¡y la actriz reacciona! Lucero compartió qué es lo que piensa de la actuación de Angelique en su telenovela, remake de Soy Tu Dueña.



Mira Doménica Montero aquí por ViX.

Video Angelique Boyer reacciona a Récord Guinness que habría ganado Doménica Montero

Lucero compartió qué es lo que piensa del trabajo actoral de Angelique Boyer en la telenovela Doménica Montero, que actualmente se transmite con gran aceptación entre el público.

La cantante protagonizó, en 2010, el melodrama Soy Tu Dueña, en cuya historia está basado el actual proyecto de la pareja de Sebastián Rulli.

PUBLICIDAD

¿Qué opina Lucero del trabajo de Angelique Boyer?

A semanas de que Doménica Montero llegara a las pantallas de Univision, Lucero se sinceró al respecto del desenvolvimiento de Angelique Boyer.

“Me gusta muchísimo”, dijo en entrevista para el programa matutino Hoy, transmitida este jueves 22 de enero.

“Yo creo que su trabajo habla estupendamente bien de cómo ella se dedica y cómo ella se entrega. Es muy buena actriz”, aseguró.

La intérprete de ‘Electricidad’ auguró que, ahora que la novela se estrenó en México por Las Estrellas, “va a ser un éxito increíble”.

Ya en mayo del año pasado, Lucero dejó claro que apoyaba completamente que Angelique le diera vida a la protagonista femenina de dicha trama.

“¡Ay, no bueno! Es un regalo”, expresó ante la cámara de TVyNovelas. “Es un personaje que le va a traer a Angie un éxito enorme”.

Ella aseguró que “disfrutó” estelarizar Soy Tu Dueña y que el que fuera su productor, Nicandro Díaz, “seguramente les está echando la bendición desde arriba” al equipo de Doménica Montero.

Angelique Boyer reacciona a comentario de Lucero

En la cuenta de Instagram de Las Estrellas, donde se publicó el video con la declaración de Lucero, Angelique Boyer ‘posteó’ un mensaje en reacción.

La originaria de Francia colocó una serie de emojis de corazón rojo, por lo que varios internautas le manifestaron que les gustaría verla compartiendo cuadro con ‘La novia de América’.

Angelique Boyer reaccionó a las palabras de Lucero. Imagen Las Estrellas/Instagram

Meses atrás, ella aseveró que si aceptó encarnar a ‘Doménica Montero’ fue porque es un “personaje de garra”.