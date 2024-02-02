Lucero vuelve a la carga contra sus 'haters' y responde a los que la critican porque "se ve mal"

Video Lucero paró en seco al 'hater' que le dijo que "ya se le nota la edad": así respondió a las críticas

Lucero ha vuelto a poner un alto a quienes cuestionan su aspecto físico y esta vez porque hay algunos que le dicen que "se ve mal".

A principios de enero pasado trascendió la respuesta que la cantante dio a un señalamiento de una seguidora en redes sociales que la criticó porque "ya se le nota la edad" a raíz de una foto que la artista compartió en redes sociales.

PUBLICIDAD

" ¿Se me nota que tengo 53? Espero que sí porque son los que tengo", le contestó Lucero, "las arrugas son inminentes. Las manchas y la flacidez llegan con la edad. No sé cuántos años tengas tú, pero deseo que siempre te veas de 17, aunque tengas 60 años o más".

Así se defendió Lucero de las críticas por su edad. Imagen Lucero/Instagram y Mezcalent

Lucero se defiende de señalamientos hacia su físico

Este pasado 30 de enero, Lucero volvió a responder de manera contundente a sus 'haters'.

Todo a raíz de una foto que ella publicó en Instagram hace una semana desde el set de grabaciones de El Gallo de Oro, que puedes ver aquí en ViX.

En la imagen se le ve caracterizada como 'La Caponera', luciendo aparentemente con poco maquillaje.

Lucero se dejó ver así en esta foto aparentemente sin maquillaje y caracterizada como 'La Caponera'. Imagen Lucero/Instagram



La foto causó cierta sorpresa entre algunos y 'La Novia de América' no se quedó callada: "¡Sí! No se filtró, yo la publiqué, pero lo que me gusta es que no es que no tenga maquillaje", escribió en X, antes Twitter.

" Tengo maquillaje de caracterización para mi personaje de 'La Caponera' en El Gallo de Oro temporada 2", aclaró.

"Para quienes ya la han visto, ¡saben de qué va! Una mujer muy desgastada en muchos aspectos. Si alguien critica diciendo que me veo mal, ¡está genial!", sentenció.

"De eso se trata, ¡de verme fatal!", aclaró sobre la intención que tenía con esa imagen.

Lucero respondió a quienes dicen que "se ve mal": "De eso se trata, ¡de verme fatal!". Imagen Lucero/X y Mezcalent

Lucero y su gusto por verse “natural”

Ya en el pasado, la cantante ha mencionado que ella no tiene problema con la edad y mucho menos con que se refleja en su físico.

"A mí me gusta más verme natural. Y siempre lo digo, tengo arrugas, es normal", dijo en agosto de 2019 al diario Reforma.

PUBLICIDAD

"Creo que a los 50 años no existe ni una sola persona que no tenga arrugas, a menos que sea por un exceso de bótox, pero tampoco se ve bonito, a mi gusto personal", declaró.