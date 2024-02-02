Lucero

Lucero vuelve a la carga contra sus 'haters' y responde a los que la critican porque "se ve mal"

Lucero mandó un contundente mensaje a quienes insisten en criticar su físico y el paso de la edad que pudiera estar reflejado en él. Así contestó a sus detractores.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video Lucero paró en seco al 'hater' que le dijo que "ya se le nota la edad": así respondió a las críticas

Lucero ha vuelto a poner un alto a quienes cuestionan su aspecto físico y esta vez porque hay algunos que le dicen que "se ve mal".

A principios de enero pasado trascendió la respuesta que la cantante dio a un señalamiento de una seguidora en redes sociales que la criticó porque "ya se le nota la edad" a raíz de una foto que la artista compartió en redes sociales.

PUBLICIDAD

" ¿Se me nota que tengo 53? Espero que sí porque son los que tengo", le contestó Lucero, "las arrugas son inminentes. Las manchas y la flacidez llegan con la edad. No sé cuántos años tengas tú, pero deseo que siempre te veas de 17, aunque tengas 60 años o más".

Así se defendió Lucero de las críticas por su edad.
Así se defendió Lucero de las críticas por su edad.
Imagen Lucero/Instagram y Mezcalent

Lucero se defiende de señalamientos hacia su físico

Más sobre Lucero

Adamari López se quiebra ante Lucero al hablar de su expareja, Toni Costa
2 mins

Adamari López se quiebra ante Lucero al hablar de su expareja, Toni Costa

Univision Famosos
Lucero estuvo a punto de ser la maestra ‘Ximena’ en ‘Carrusel’: por esta razón no lo logró
1 mins

Lucero estuvo a punto de ser la maestra ‘Ximena’ en ‘Carrusel’: por esta razón no lo logró

Univision Famosos
Lucero recibió un anillo antes que el de Mijares: su novio murió trágicamente
3 mins

Lucero recibió un anillo antes que el de Mijares: su novio murió trágicamente

Univision Famosos
Ex de Lucero reacciona a beso de ella a Mijares: despeja dudas sobre reconciliación
2 mins

Ex de Lucero reacciona a beso de ella a Mijares: despeja dudas sobre reconciliación

Univision Famosos
Lucero 'reclama' a su ex Mijares que "no la supo valorar" y le da un beso: así reacciona el cantante
2 mins

Lucero 'reclama' a su ex Mijares que "no la supo valorar" y le da un beso: así reacciona el cantante

Univision Famosos
Lucero no se queda callada y responde a quienes dicen que "a fuerza tiene que tener un novio"
2 mins

Lucero no se queda callada y responde a quienes dicen que "a fuerza tiene que tener un novio"

Univision Famosos
Lucero pone así un alto a las "humillaciones" contra ella y sus hijos tras ser criticada por su "edad"
2 mins

Lucero pone así un alto a las "humillaciones" contra ella y sus hijos tras ser criticada por su "edad"

Univision Famosos
Lucero no se queda callada y responde a quien le dice que "ya se le nota la edad"
2 mins

Lucero no se queda callada y responde a quien le dice que "ya se le nota la edad"

Univision Famosos
Ex de Lucero reacciona a supuesto romance con una joven mujer argentina: ¿es su nueva novia?
2 mins

Ex de Lucero reacciona a supuesto romance con una joven mujer argentina: ¿es su nueva novia?

Univision Famosos
¿Quién era Maika Torres, la querida fan a la que Lucero y su hija lloran?: esto se sabe sobre su muerte
3 mins

¿Quién era Maika Torres, la querida fan a la que Lucero y su hija lloran?: esto se sabe sobre su muerte

Univision Famosos

Este pasado 30 de enero, Lucero volvió a responder de manera contundente a sus 'haters'.

Todo a raíz de una foto que ella publicó en Instagram hace una semana desde el set de grabaciones de El Gallo de Oro, que puedes ver aquí en ViX.

En la imagen se le ve caracterizada como 'La Caponera', luciendo aparentemente con poco maquillaje.

Lucero se dejó ver así en esta foto aparentemente sin maquillaje y caracterizada como 'La Caponera'.
Lucero se dejó ver así en esta foto aparentemente sin maquillaje y caracterizada como 'La Caponera'.
Imagen Lucero/Instagram


La foto causó cierta sorpresa entre algunos y 'La Novia de América' no se quedó callada: "¡Sí! No se filtró, yo la publiqué, pero lo que me gusta es que no es que no tenga maquillaje", escribió en X, antes Twitter.

" Tengo maquillaje de caracterización para mi personaje de 'La Caponera' en El Gallo de Oro temporada 2", aclaró.

"Para quienes ya la han visto, ¡saben de qué va! Una mujer muy desgastada en muchos aspectos. Si alguien critica diciendo que me veo mal, ¡está genial!", sentenció.

"De eso se trata, ¡de verme fatal!", aclaró sobre la intención que tenía con esa imagen.

Lucero respondió a quienes dicen que "se ve mal": "De eso se trata, ¡de verme fatal!".
Lucero respondió a quienes dicen que "se ve mal": "De eso se trata, ¡de verme fatal!".
Imagen Lucero/X y Mezcalent

Lucero y su gusto por verse “natural”

Ya en el pasado, la cantante ha mencionado que ella no tiene problema con la edad y mucho menos con que se refleja en su físico.

"A mí me gusta más verme natural. Y siempre lo digo, tengo arrugas, es normal", dijo en agosto de 2019 al diario Reforma.

PUBLICIDAD

"Creo que a los 50 años no existe ni una sola persona que no tenga arrugas, a menos que sea por un exceso de bótox, pero tampoco se ve bonito, a mi gusto personal", declaró.

Video Hermano de Lucero la defiende de quienes dicen que "ya se ve vieja"
Relacionados:
LuceroCríticasForma Física y EjercicioFamososCelebridadesTelenovelasNovelasLucero El Gallo de Oro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD