Ex de Lucero reacciona a beso de ella a Mijares: despeja dudas sobre reconciliación

Video Lucero le hizo tremendo reproche a Mijares en pleno show: "No me supiste valorar"

La pareja de cantantes realizó un concierto en el El Paso County Coliseum de Texas el pasado 9 de febrero. Cuando cantaban 'Amante bandido', Lucero sorprendió a su exesposo con un beso en la mejilla, según el video que circuló en redes sociales.

¿Cómo reaccionó la expareja de Lucero?

Michel Kuri fue captado en el Aeropuerto de la Ciudad de México y ahí se le pidió su opinión tras el beso que Lucero le dio a Mijares en El Paso.

El empresario se mostró aparentemente sorprendido cuando se le explicó la situación que protagonizaron ambos artistas, según declaraciones presentadas este martes 20 de febrero en 'Venga la alegría'.

"¿De veras? ¿Quién a quién?", respondió cuando se le cuestionó sobre el beso.

"Lucero a Mijares", se le explicó.

"Ay, pues es lógico, ¿no? Nada nuevo", agregó Kuri.

Los besos que la actriz le suele dar a Mijares en la gira de conciertos que han emprendido son una muestra de cariño que ella habitualmente le hace en las presentaciones.

"Sería muy tonto a esta hora de la vida tener celos de algo tan bonito", aseguró Michel Kuri sobre la dinámica que su ex tiene con el cantante.

Michel Kuri despeja dudas sobre reconciliación con Lucero

Al empresario se le preguntó si existe la posibilidad de que él y Lucero se reconcilien y retomen su romance.

"Son preguntas muy difíciles de contestar", dijo, "el cariño siempre ha existido y siempre estará".

A mediados de julio pasado, Lucero anunció su separación de Michel Kuri luego de 11 años de romance. En ese entonces dijeron que deseaban que la ruptura fuera "temporal".

En el aeropuerto capitalino se le preguntó a Kuri la razón por la que él y la actriz se dieron ese tiempo.

"Es obvio, ¿no?, es obvio: tanta chamba y todo", contestó.

A raíz de la separación se ha especulado que Lucero podría retomar la historia de amor que tenía con Manuel Mijares, con quien estuvo casada de 1997 a 2011. Ambos han negado esa posibilidad.