Kate Middleton

Los problemas de salud que enfrentó Kate Middleton antes del cáncer: tuvo "una operación infantil"

La princesa de Gales ha tenido algunos padecimientos a lo largo de su vida. Este 22 de marzo, ella dio a conocer que la diagnosticaron con cáncer, por lo que está en tratamiento.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Kate Middleton tiene cáncer: así dio el anuncio tras casi tres meses desaparecida

Kate Middleton dio a conocer que ha sido diagnosticada con cáncer, por lo que actualmente se encuentra “en las primeras etapas” de su tratamiento de quimioterapia.

“Como les he dicho: estoy bien y me hago más fuerte cada día centrándome en las cosas que me ayudarán a curarme: en mi mente, mi cuerpo y mi espíritu”, dijo en un video difundido por la cadena BBC este 22 de marzo.

Esta no es la primera vez que la esposa del príncipe William, con quien comparte a sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis, se enfrenta a problemas de salud.

Kate Middleton fue operada de pequeña

De acuerdo con Daily Mail, en noviembre de 2011 una fotografía reveló por primera vez que la princesa de Gales tiene una cicatriz en el lado izquierdo de la cabeza.

Un comunicado oficial, entonces, explicaron que la marca “estaba relacionada con una operación infantil”, pero no se detalló más al respecto.

Según el medio, “fuentes reales” confirmaron que se trató de una “cirugía muy grave”, aunque declinaron a realizar más comentarios.

Kate Middleton tiene una cicatriz en la cabeza.
Kate Middleton tiene una cicatriz en la cabeza.
Imagen Handout/Getty Images

Por náuseas matutinas, hospitalizaron a la princesa de Gales

En diciembre de 2012, el Palacio St. James informó que Kate Middleton, quien estaba embarazada de su primer bebé, había sido hospitalizada durante tres días debido a “náuseas matutinas graves”, reportó The Guardian.

El diario expuso que ella sufría hiperémesis gravídica, afección que provoca ascos y vómitos intensos, y el principal peligro es la deshidratación.

Esa misma condición, afirma Daily Mail, la presentó cuando esperaba a la princesa Charlotte, en 2014, y al príncipe Louis, en 2018.

En 2020, ella desveló, al podcast ‘Happy Mum, Happy Baby’, que utilizó meditación y respiración profunda para ayudarse a controlar sus complicados malestares.

Kate Middleton sufrió "náuseas matutinas graves" durante sus embarazos.
Kate Middleton sufrió “náuseas matutinas graves” durante sus embarazos.
Imagen CHRIS JACKSON/POOL/AFP via Getty Images

Kate Middleton se somete a cirugía abdominal

A mediados de enero de 2024, el Palacio de Kensington compartió que la princesa de Gales estaba internada en The London Clinic luego de que le efectuaran una cirugía abdominal.

“Ella espera que el público comprenda su deseo de mantener la mayor normalidad posible para sus hijos; y su deseo de que su información médica personal permanezca privada”, externaron en un escrito.

El 29 de ese mes, la institución comunicó que ella había sido dada el alta y que regresó a su casa en Windsor “para continuar recuperándose del procedimiento” pues estaba “haciendo buenos progresos”.

Kate Middleton fue sometida a una cirugía abdominal en enero.
Kate Middleton fue sometida a una cirugía abdominal en enero.
Imagen WPA Pool/Getty Images

El diagnóstico de cáncer de la princesa de Gales

A casi dos meses de esa actualización sobre el estado de Kate Middleton, y después de que surgieran teorías conspirativas acerca de su paradero, ella se sinceró.

“En enero me sometí a una cirugía abdominal mayor en Londres y, en aquel momento, se pensó que mi enfermedad no era cancerosa”, contó al mundo.

“La operación fue un éxito. Sin embargo, las pruebas realizadas después del procedimiento revelaron que había cáncer”, explicó.

La princesa de Gales admitió que saber su condición “fue un gran ‘shock’”: “William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia”.

Kate Middleton reveló que fue diagnosticada con cáncer.
Kate Middleton reveló que fue diagnosticada con cáncer.
Imagen /PA Media Group/The Grosby Group
