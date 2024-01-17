Kate Middleton

Kate Middleton es hospitalizada: esto se sabe de su estado de salud

Kate Middleton, princesa de Gales, fue hospitalizada por una cirugía programada, informó el palacio de Kensington en un comunicado.

Por:
Univision
Video La delicada operación a la que fue sometida Kate Middleton: ¿cuánto tiempo estará en el hospital?

La princesa de Gales, Kate Middleton, está hospitalizada tras someterse a una cirugía abdominal planificada el 16 de enero, según informó el Palacio de Kensington en un comunicado este miércoles 17 de enero.

Lo que se sabe sobre la salud de Kate Middleton

PUBLICIDAD

La cirugía fue exitosa y se espera que la princesa permanezca en el hospital entre 10 y 14 días, antes de regresar a casa para continuar con su recuperación.

Más sobre Kate Middleton

Kate Middleton anuncia que está "libre de cáncer": pasó "duros" momentos
2 mins

Kate Middleton anuncia que está "libre de cáncer": pasó "duros" momentos

Univision Famosos
Kate Middleton hace sorpresiva aparición en medio de su lucha contra el cáncer: así luce
2 mins

Kate Middleton hace sorpresiva aparición en medio de su lucha contra el cáncer: así luce

Univision Famosos
Kate Middleton reaparece en medio de su lucha contra el cáncer: su look refleja "esperanza y el optimismo"
2 mins

Kate Middleton reaparece en medio de su lucha contra el cáncer: su look refleja "esperanza y el optimismo"

Univision Famosos
Kate Middleton confirma su asistencia al desfile Troping The Colour a pesar de "no estar fuera de peligro"
2 mins

Kate Middleton confirma su asistencia al desfile Troping The Colour a pesar de "no estar fuera de peligro"

Univision Famosos
Kate Middleton reacciona favorablemente al tratamiento contra el cáncer: esto se sabe
2 mins

Kate Middleton reacciona favorablemente al tratamiento contra el cáncer: esto se sabe

Univision Famosos
La princesa Charlotte ya creció y así luce a sus 9 años
2 mins

La princesa Charlotte ya creció y así luce a sus 9 años

Univision Famosos
Rey Carlos III estaría “muy mal” debido al cáncer: planes de su funeral se “están actualizando”
3 mins

Rey Carlos III estaría “muy mal” debido al cáncer: planes de su funeral se “están actualizando”

Univision Famosos
En medio de su lucha contra el cáncer, Kate Middleton celebra el cumpleaños 6 de su hijo Louis
2 mins

En medio de su lucha contra el cáncer, Kate Middleton celebra el cumpleaños 6 de su hijo Louis

Univision Famosos
Así es como los hijos de Kate Middleton la estarían ayudando en su batalla contra el cáncer
2 mins

Así es como los hijos de Kate Middleton la estarían ayudando en su batalla contra el cáncer

Univision Famosos
¿Lo acompañó Kate Middleton?: el rey Carlos reaparece tras anunciar que tiene cáncer y así luce
2 mins

¿Lo acompañó Kate Middleton?: el rey Carlos reaparece tras anunciar que tiene cáncer y así luce

Univision Famosos

Según los consejos médicos actuales, es poco probable que regrese a sus funciones públicas hasta después de Semana Santa.

Aunque el comunicado no detalló a qué cirugía fue sometida la princesa, algunos medios especulan que podría estar relacionada con un problema de apéndice o de vesícula biliar. Sin embargo, estas informaciones no han sido confirmadas por fuentes oficiales.

" La Princesa de Gales aprecia el interés que generará esta declaración", dijo el palacio, "ella espera que el público comprenda su deseo de mantener la mayor normalidad posible para sus hijos; y su deseo de que su información médica personal permanezca privada".

"Espera reintegrarse a tanto como sea posible, lo antes posible", dijeron.

La princesa, de 42 años, es la esposa del príncipe William, el segundo en la línea de sucesión al trono británico.

Ellos tienen tres hijos: el príncipe George (10 años), la princesa Charlotte (8), y el príncipe Louis (5).

La princesa había mantenido recientemente un perfil bajo, cancelando algunos compromisos previstos, como una visita a una escuela en Londres y una recepción en el Palacio de Buckingham.

La noticia de la hospitalización de Kate Middleton ha generado muestras de apoyo y solidaridad por parte de la familia real y de los ciudadanos británicos, que le desean una pronta recuperación.

Video El conmovedor video con que el príncipe William y Kate Middleton estrenaron su cuenta de YouTube
Relacionados:
Kate MiddletonFamilia RealFamososCelebridadesSaludRealezaPríncipe William

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD