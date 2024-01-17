Kate Middleton es hospitalizada: esto se sabe de su estado de salud

Video La delicada operación a la que fue sometida Kate Middleton: ¿cuánto tiempo estará en el hospital?

La princesa de Gales, Kate Middleton, está hospitalizada tras someterse a una cirugía abdominal planificada el 16 de enero, según informó el Palacio de Kensington en un comunicado este miércoles 17 de enero.

Lo que se sabe sobre la salud de Kate Middleton

La cirugía fue exitosa y se espera que la princesa permanezca en el hospital entre 10 y 14 días, antes de regresar a casa para continuar con su recuperación.

Según los consejos médicos actuales, es poco probable que regrese a sus funciones públicas hasta después de Semana Santa.

Aunque el comunicado no detalló a qué cirugía fue sometida la princesa, algunos medios especulan que podría estar relacionada con un problema de apéndice o de vesícula biliar. Sin embargo, estas informaciones no han sido confirmadas por fuentes oficiales.

" La Princesa de Gales aprecia el interés que generará esta declaración", dijo el palacio, "ella espera que el público comprenda su deseo de mantener la mayor normalidad posible para sus hijos; y su deseo de que su información médica personal permanezca privada".

"Espera reintegrarse a tanto como sea posible, lo antes posible", dijeron.

La princesa, de 42 años, es la esposa del príncipe William, el segundo en la línea de sucesión al trono británico.

Ellos tienen tres hijos: el príncipe George (10 años), la princesa Charlotte (8), y el príncipe Louis (5).

La princesa había mantenido recientemente un perfil bajo, cancelando algunos compromisos previstos, como una visita a una escuela en Londres y una recepción en el Palacio de Buckingham.

La noticia de la hospitalización de Kate Middleton ha generado muestras de apoyo y solidaridad por parte de la familia real y de los ciudadanos británicos, que le desean una pronta recuperación.