Kate Middleton estaría “conmocionada” por las teorías conspirativas de su supuesta muerte

Kate Middleton ha sido el centro de especulaciones sobre su bienestar luego de que se ausentara de la vida pública tras someterse a una cirugía abdominal el pasado 16 de enero.

Después de que, este 19 de marzo, TMZ difundiera un video en el que se aprecia a la princesa de Gales con su marido, el príncipe William, durante una visita a una tienda-granja cercana a su hogar, las teorías conspirativas se desataron en redes sociales.

De acuerdo con The Sun, internautas han afirmado desde que quien aparece en ese clip es “una doble” de Middleton hasta que debido a su ‘desaparición’ y supuesta muerte sería el príncipe Harry quien se convierta en rey.

Kate Middleton continúa guardando hermetismo sobre lo que piensa en torno a las conjeturas que la persiguen; sin embargo, salió a la luz lo que ella estaría sintiendo por ello.

Así se sentiría Kate Middleton ante las teorías conspirativas

Este 20 de marzo, Entertainment Tonight reportó que presuntamente tanto Kate Middleton como el príncipe William están enterados de lo que se dice de ellos, por lo que tendrían una reacción.

El medio conversó con la experta real Katie Nicholl, quien indicó que aunque la pareja “es lo suficientemente astuta como para comprender cómo funcionan las redes sociales”, sí están afectados.

“Sé por las fuentes con las que he hablado que tanto William como Kate están bastante conmocionados y genuinamente sorprendidos por los descabellados rumores que circulan por Internet”, reveló.

“Creo que hay una sensación de frustración, quizá incluso ira, ciertamente por parte de William”, agregó la también periodista.

Nicholl detalló, desde su punto de vista, que las hipótesis barajadas en cuanto a la esposa del primogénito de Lady Di estarían ocasionando más daño a él.

“Pienso que las insinuaciones de que (Kate) ha tenido, bueno, cualquier cosa tan loca como un mal corte de cabello que ha necesitado dejarse crecer hasta una cirugía estética que ha salido mal, o la gente especulando que posiblemente está en coma, ha hecho que el príncipe de Gales se sienta frustrado, molesto y bastante enfadado”, explicó.

Para la conocedora, esto “ha sido difícil” para los duques, por lo que “están intentando ignorarlo” lo más posible y navegando en medio de la impotencia “porque no pueden ponerle fin”.

¿Las teorías conspirativas sobre Kate Middleton no pararán?

En cuanto a cuándo será el momento en el que se dejen de elucubrar ideas de cómo se encuentra Kate Middleton, Katie Nicholl respondió que tal vez será el día en que las personas vean con sus propios ojos que ella “ha vuelto a ser normal, feliz y saludable”.

“El video de TMZ realmente debería haber anulado todas las especulaciones febriles sobre la princesa de Gales, su salud, recuperación, y simplemente no es así”, recalcó.