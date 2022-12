La marca de ropa de Kanye West tiene una deuda de 600 mil dólares con el fisco

Yeezy Apparel, la marca de ropa de Kanye West, tiene graves problemas con la autoridad fiscal de California, según reportaron medios de comunicación como NBC News.

Trascendió que el rapero debe alrededor de 600 mil dólares, los cuales se suman a los 50 millones que adeuda a la Hacienda federal de Estados Unidos.

La empresa fundada por el exesposo de Kim Kardashian atraviesa una complicada situación económica, tras el fin de sus colaboraciones con gigantes de la industria de la moda como Adidas, Gap y Balenciaga.

De acuerdo a los reportes de NBC News, Yeezy Apparel fue notificada por el Departamento tributario de California en tres ocasiones, sobre las consecuencias de no pagar el adeudo. Dichos avisos fueron emitidos en los meses de julio de 2021, febrero y septiembre de este 2022.

Edward McCaffery, especialistas en materia tributaria consultado por la mencionada cadena de televisión, señaló que la deuda acumulada podría deberse a “problemas extremos de liquidez”.

Hace unas semanas, el propio Kanye West admitió tener problemas con Hacienda pública. Durante su participación en el podcast ‘Timcast IRL’, señaló que apenas se había enterado de que debía 50 millones de dólares al Fisco.

Destacó que tras hablar con sus asesores financieros, ahora está consciente de que las autoridades podrían llevarlo a juicio y, posiblemente, ir a prisión. Por lo pronto, sus activos valorados en 75 millones de dólares fueron congelados.

"Me enteré de todo, literalmente, cuando intentaron llevarme a prisión esta mañana. Lo que he descubierto es que han congelado 75 millones de dólares de mis cuentas. Me llevó unas seis horas enterarme de que debía 50 millones", externó.

¿Por qué Adidas y Gap disuadieron convenios con Kanye West?

La serie de polémicas y comentarios incendiarios que ha hecho Kanye West en sus redes sociales y en entrevistas, contribuyeron a que importantes firmas optaran por disuadir contratos con su marca, la cual opera desde hace cinco años en California.

La gota que derramó el vaso fue a inicios de octubre cuando Ye publicó en Twitter comentarios antisemitas y racistas, los cuales luego sostuvo luego en entrevistas.

Por su parte, trascendió a finales de octubre que Adidas pondría fin a la producción de los productos de Yeezy que en 2021 generaron para la multinacional alemana casi 2 millones de dólares en ventas, de acuerdo a CNN Business.

"Adidas no tolera el antisemitismo ni cualquier otra forma de discurso de odio", externó la compañía en un comunicado.