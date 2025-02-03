Kanye West

Revelan qué se habrían dicho Kanye West y su pareja antes del polémico momento en los GRAMMY

Una experta en lectura de labios habría descifrado qué fue lo que supuestamente el rapero le expresó a la modelo segundos antes de que ella mostrara su controversial ‘look’, con el que no dejó nada a la imaginación.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Kanye West así reacciona tras supuestamente ser echado de los GRAMMY por vestido de su pareja

Kanye West, ahora conocido simplemente como Ye, y su pareja, Bianca Censori causaron conmoción luego de que ella se ‘desnudara’ a su paso por la alfombra roja de los Premios GRAMMY 2025, este 2 de febrero.

Aunque la modelo llegó a la ‘red carpet’, en la Crypto.com Arena, de Los Ángeles, utilizando un abrigo negro largo, a los pocos segundos se desprendió de él y quedó en un vestido trasparente que dejó al descubierto su figura.

El atuendo de la australiana causó revuelo en redes sociales e incluso se llegó a especular que el dúo había sido expulsado de la ceremonia, lo que posteriormente People aseguró no era verdad.

Kanye West y su pareja, Bianca Censori, aparecieron así en los Premios GRAMMY 2025.
Kanye West y su pareja, Bianca Censori, aparecieron así en los Premios GRAMMY 2025.
Imagen Getty Images

¿Qué se dijeron Kanye West y Bianca Censori antes del ‘desnudo’?

Segundos antes de que Bianca Censori se deshiciera de la única prenda que sí la cubría, ella sostuvo una conversación con Kanye West en frente de las cámaras de la prensa.

Debido a que la plática no resultó audible para los medios de comunicación, en las plataformas digitales, como X, muchas personas se preguntaron de qué habrían hablado ellos.

Ante la duda, este lunes 3 de febrero, Daily Mail reporta que Nicola Hickling, experta en lectura de labios y fundadora de LipReader, en esa charla aparentemente el rapero le habría dado “órdenes” a su enamorada.

De acuerdo con la analista, él pareció decirle, “Estás haciendo una escena ahora”, lo que ella confirmó con la cabeza.

“Haz una escena, diré que tendrá mucho sentido”, presuntamente le replicó el artista de 47 años, por lo que la ‘fashionista’ asintió otra vez.

Fue entonces cuando, expone la conocedora, le intérprete de ‘Runaway’ alegadamente le indicó a la también diseñadora arquitectónica: “Tíralo detrás de ti y luego gira, te tengo”.

“Está bien, hagámoslo”, presuntamente respondió Censori, para posteriormente proceder a quitarse la prenda de piel y quedar en ‘nude’.

¿Por qué Bianca Censori se vistió así para los Premios GRAMMY 2025?

Según Page Six, una fuente les aseveró que Kanye West estuvo detrás de la idea de que Bianca Censori apareciera con ese ‘outfit’ en los Premios GRAMMY 2025.

El informante le puntualizó al medio que presuntamente el dúo trató de recrear su fotografía en la portada del álbum del cantante, ‘Vultures 1’, en el que ella aparece únicamente con unas botas negras altas y un trozo de tela que tapa su trasero.

Video Kim y Kanye: así es como se fue deteriorando su relación
