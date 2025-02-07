Kanye West

Kanye West afirma que tiene “dominio sobre” su esposa ante polémica por su vestido en los GRAMMY

El rapero hizo una importante afirmación acerca del supuesto poder que ejerce en la modelo, quien acaparó la atención mundial tras usar un atuendo transparente en la alfombra roja de la conocida premiación.

Por:
Dayana Alvino.
Kanye West continúa abordando la polémica que generó el que su pareja, Bianca Censori, se dejara ver con un vestido transparente en la ‘red carpet’ de los Premios GRAMMY 2025, el pasado 2 de febrero.

Luego de que este jueves, él lanzara un ‘post’ en X (antes Twitter) en el que aseguró tener “suerte” porque la modelo es “inteligente, talentosa, valiente y atractiva”, ahora afirmó que puede controlarla.

Kanye West se refirió positivamente a su esposa en un mensaje de X.
Kanye West afirma tener “dominio sobre” su esposa

Durante la madrugada de este viernes 7 de febrero, Kanye West recurrió nuevamente a su red social para difundir una misiva referente a Bianca Censori.

“Tengo dominio sobre mi esposa. Esto no es ‘woke’, como mierd… feminista. Ella está con un multimillonario, ¿por qué iba a escuchar a cualquiera de ustedes, tont…?”, indicó.

“La gente dice que el ‘look’ de la alfombra roja fue su decisión. Sí, yo no la hago hacer nada que ella no quiera, pero definitivamente no habría sido capaz de hacerlo sin mi aprobación, estúpid…”, agregó.

El intérprete de ‘Runaway’ continuó con su mensaje aseverando: “No tengo respeto ni empatía por nadie vivo porque nadie vivo puede joderm…”.

“Pero sí amo a algunas personas y les hago el favor”, sentenció el rapero de 47 años para finalizar su contundente texto reactivo.

En una publicación independiente, él reveló que “despidió y bloqueó” a un empleado que compartió “se sentía incómodo” con el atuendo “invisible” que la australiana usó para los galardones.

Kanye West publicó mensajes en los que abordó la controversia porque su esposa usó un vestido transparente en los Premios GRAMMY 2025.
¿Kanye West ordenó a Bianca Censori que usara el vestido transparente?

Estas declaraciones de Ye, como se le conoce, llegan a días de que Nicola Hickling, experta en lectura de labios y fundadora de LipReader, presuntamente descifrara una conversación que él tuvo con Bianca Censori segundos antes de que ella quedara ‘desnuda’ en el evento.

“Haz una escena, diré que tendrá mucho sentido”, alegadamente le “ordenó” él a la ‘fashionista’, quien asintió con la cabeza.

