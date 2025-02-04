Kanye West

Esposa de Kanye West usa otro atuendo transparente tras los GRAMMY: cuesta sólo 20 dólares

La modelo no solamente quedó al ‘desnudo’ durante la alfombra roja de la ceremonia, también asistió a una fiesta posterior con un ‘body’ que no dejaba nada a la imaginación. La pieza es parte de la colección de ropa femenina de su marido.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Kanye West así reacciona tras supuestamente ser echado de los GRAMMY por vestido de su pareja

Bianca Censori, esposa de Kanye West, se convirtió en una de las protagonistas de los Premios GRAMMY 2025 debido al vestido que utilizó en la alfombra roja, el cual dejó a la vista su ‘desnuda’ figura.

El rapero está tan orgulloso de la controversia que generó el ‘look’ de su pareja el pasado domingo que, este martes 4 de febrero, aseguró en una publicación de Instagram que ella “es la persona más googleada del planeta”.

Kanye West y su pareja, Bianca Censori, aparecieron así en los Premios GRAMMY 2025.
Kanye West y su pareja, Bianca Censori, aparecieron así en los Premios GRAMMY 2025.
Imagen Getty Images

El otro ‘outfit’ transparente de Bianca Censori

PUBLICIDAD

Aunque con esa prenda, a la que Kanye West llama ‘The invisible dress’, Bianca Censori acaparó la atención, posteriormente ella utilizó otro atuendo igual de revelador.

Bianca Censori, pareja de Kanye West, utilizó un 'body' transparente para una fiesta posterior a los Premios GRAMMY.
Bianca Censori, pareja de Kanye West, utilizó un 'body' transparente para una fiesta posterior a los Premios GRAMMY.
Imagen The Grosby Group

Más sobre Kanye West

Kim Kardashian estaría considerando pedir la custodia total de sus hijos: Ye habría violado acuerdo
1 mins

Kim Kardashian estaría considerando pedir la custodia total de sus hijos: Ye habría violado acuerdo

Univision Famosos
Kanye West y Bianca Censori habrían declinado los planes de divorcio ¿se dieron otra oportunidad?
2 mins

Kanye West y Bianca Censori habrían declinado los planes de divorcio ¿se dieron otra oportunidad?

Univision Famosos
Kanye West y Bianca Censori no tendrían "acuerdo prenupcial": esto implicaría el divorcio
2 mins

Kanye West y Bianca Censori no tendrían "acuerdo prenupcial": esto implicaría el divorcio

Univision Famosos
Kanye West y Bianca Censori: surgen versiones contradictorias sobre su supuesta separación
3 mins

Kanye West y Bianca Censori: surgen versiones contradictorias sobre su supuesta separación

Univision Famosos
¿Obligado a separarse? Ye habría publicado polémico mensaje tras presunta ruptura con Bianca Censori
1:01

¿Obligado a separarse? Ye habría publicado polémico mensaje tras presunta ruptura con Bianca Censori

Univision Famosos
Kanye West y Bianca Censori se separan: ella recibiría esta cantidad millonaria tras el divorcio
1:08

Kanye West y Bianca Censori se separan: ella recibiría esta cantidad millonaria tras el divorcio

Univision Famosos
Kanye West y Bianca Censori se separan tras escándalo en los GRAMMY, reportan
2 mins

Kanye West y Bianca Censori se separan tras escándalo en los GRAMMY, reportan

Univision Famosos
Kanye West ataca a Taylor Swift durante el Super Bowl y luego toma inesperada decisión
3 mins

Kanye West ataca a Taylor Swift durante el Super Bowl y luego toma inesperada decisión

Univision Famosos
Kanye West afirma que tiene “dominio sobre” su esposa ante polémica por su vestido en los GRAMMY
2 mins

Kanye West afirma que tiene “dominio sobre” su esposa ante polémica por su vestido en los GRAMMY

Univision Famosos
Kanye West tiene algo que decirle a su esposa tras polémica por su vestido en los GRAMMY: ¿se enojó?
2 mins

Kanye West tiene algo que decirle a su esposa tras polémica por su vestido en los GRAMMY: ¿se enojó?

Univision Famosos


La modelo optó por usar un ‘body’ transparente para asistir a la fiesta posterior a los Premios GRAMMY, la noche del domingo 2 de febrero en el Living Room Club, de Beverly Hills Boulevard.

La pieza forma parte, según confirmó el propio intérprete de ‘Runaway’, de su colección de ropa femenina y está a la venta en su página oficial por 20 dólares.

El 'body' transparente que usó Bianca Censori está a la venta por 20 dólares.
El 'body' transparente que usó Bianca Censori está a la venta por 20 dólares.
Imagen yzy-sply.com

Durante la celebración, la australiana fue captada interpretando la canción de Adele, ‘Rolling in the deep’, con la ayuda de la multitud.

Según Daily Mail, ella estaba entonando y bailando “con todo su corazón” mientras “trataba atraer la atención” de su marido.

Bianca Censori lució otra prenda transparente.
Bianca Censori lució otra prenda transparente.
Imagen The Grosby Group


No obstante, él también productor discográfico “parecía completamente imperturbable” y la “ignoró” al tiempo que “revisaba su teléfono”.

Hoy, el cantante utilizó sus Historias en la plataforma digital para promocionar el diseño, que hasta el momento se desconoce si salió de su imaginación.

Kanye West promociona el 'body' transparente que usó su esposa.
Kanye West promociona el 'body' transparente que usó su esposa.
Imagen Kanye West/Instagram

Bianca Censori libre de la ley

Pese a que dejó al descubierto su cuerpo en dos ocasiones durante la misma velada, aparentemente Bianca Censori no enfrentará consecuencias legales.

De acuerdo con Newsweek, el Departamento de Policía y la oficina del Fiscal de Distrito, ambos de Los Ángeles, les indicaron que no han recibido ningún informe de que la celebridad vaya a ser sancionada por las autoridades.

Y es que, The Tab explica que el artículo 314(1) del Código Penal de California considera como delito de exposición indecente cuando una persona expone sus genitales delante de alguien que pueda sentirse molesto.

Relacionados:
Kanye WestPremios GrammyLooksModa de CelebridadesvestidoCelebridadesFamososPolémicas de famososGrammyGrammy AwardsKanye West

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD