Esposa de Kanye West usa otro atuendo transparente tras los GRAMMY: cuesta sólo 20 dólares
La modelo no solamente quedó al ‘desnudo’ durante la alfombra roja de la ceremonia, también asistió a una fiesta posterior con un ‘body’ que no dejaba nada a la imaginación. La pieza es parte de la colección de ropa femenina de su marido.
Bianca Censori, esposa de Kanye West, se convirtió en una de las protagonistas de los Premios GRAMMY 2025 debido al vestido que utilizó en la alfombra roja, el cual dejó a la vista su ‘desnuda’ figura.
El rapero está tan orgulloso de la controversia que generó el ‘look’ de su pareja el pasado domingo que, este martes 4 de febrero, aseguró en una publicación de Instagram que ella “es la persona más googleada del planeta”.
El otro ‘outfit’ transparente de Bianca Censori
Aunque con esa prenda, a la que Kanye West llama ‘The invisible dress’, Bianca Censori acaparó la atención, posteriormente ella utilizó otro atuendo igual de revelador.
La modelo optó por usar un ‘body’ transparente para asistir a la fiesta posterior a los Premios GRAMMY, la noche del domingo 2 de febrero en el Living Room Club, de Beverly Hills Boulevard.
La pieza forma parte, según confirmó el propio intérprete de ‘Runaway’, de su colección de ropa femenina y está a la venta en su página oficial por 20 dólares.
Durante la celebración, la australiana fue captada interpretando la canción de Adele, ‘Rolling in the deep’, con la ayuda de la multitud.
Según Daily Mail, ella estaba entonando y bailando “con todo su corazón” mientras “trataba atraer la atención” de su marido.
No obstante, él también productor discográfico “parecía completamente imperturbable” y la “ignoró” al tiempo que “revisaba su teléfono”.
Hoy, el cantante utilizó sus Historias en la plataforma digital para promocionar el diseño, que hasta el momento se desconoce si salió de su imaginación.
Bianca Censori libre de la ley
Pese a que dejó al descubierto su cuerpo en dos ocasiones durante la misma velada, aparentemente Bianca Censori no enfrentará consecuencias legales.
De acuerdo con Newsweek, el Departamento de Policía y la oficina del Fiscal de Distrito, ambos de Los Ángeles, les indicaron que no han recibido ningún informe de que la celebridad vaya a ser sancionada por las autoridades.
Y es que, The Tab explica que el artículo 314(1) del Código Penal de California considera como delito de exposición indecente cuando una persona expone sus genitales delante de alguien que pueda sentirse molesto.