Esposa de Kanye West usa otro atuendo transparente tras los GRAMMY: cuesta sólo 20 dólares

Video Kanye West así reacciona tras supuestamente ser echado de los GRAMMY por vestido de su pareja

Bianca Censori, esposa de Kanye West, se convirtió en una de las protagonistas de los Premios GRAMMY 2025 debido al vestido que utilizó en la alfombra roja, el cual dejó a la vista su ‘desnuda’ figura.

El rapero está tan orgulloso de la controversia que generó el ‘look’ de su pareja el pasado domingo que, este martes 4 de febrero, aseguró en una publicación de Instagram que ella “es la persona más googleada del planeta”.

Kanye West y su pareja, Bianca Censori, aparecieron así en los Premios GRAMMY 2025. Imagen Getty Images

El otro ‘outfit’ transparente de Bianca Censori

Aunque con esa prenda, a la que Kanye West llama ‘The invisible dress’, Bianca Censori acaparó la atención, posteriormente ella utilizó otro atuendo igual de revelador.

Bianca Censori, pareja de Kanye West, utilizó un 'body' transparente para una fiesta posterior a los Premios GRAMMY. Imagen The Grosby Group



La modelo optó por usar un ‘body’ transparente para asistir a la fiesta posterior a los Premios GRAMMY, la noche del domingo 2 de febrero en el Living Room Club, de Beverly Hills Boulevard.

La pieza forma parte, según confirmó el propio intérprete de ‘Runaway’, de su colección de ropa femenina y está a la venta en su página oficial por 20 dólares.

El 'body' transparente que usó Bianca Censori está a la venta por 20 dólares. Imagen yzy-sply.com

Durante la celebración, la australiana fue captada interpretando la canción de Adele, ‘Rolling in the deep’, con la ayuda de la multitud.

Según Daily Mail, ella estaba entonando y bailando “con todo su corazón” mientras “trataba atraer la atención” de su marido.

Bianca Censori lució otra prenda transparente. Imagen The Grosby Group



No obstante, él también productor discográfico “parecía completamente imperturbable” y la “ignoró” al tiempo que “revisaba su teléfono”.

Hoy, el cantante utilizó sus Historias en la plataforma digital para promocionar el diseño, que hasta el momento se desconoce si salió de su imaginación.

Kanye West promociona el 'body' transparente que usó su esposa. Imagen Kanye West/Instagram

Bianca Censori libre de la ley

Pese a que dejó al descubierto su cuerpo en dos ocasiones durante la misma velada, aparentemente Bianca Censori no enfrentará consecuencias legales.

De acuerdo con Newsweek, el Departamento de Policía y la oficina del Fiscal de Distrito, ambos de Los Ángeles, les indicaron que no han recibido ningún informe de que la celebridad vaya a ser sancionada por las autoridades.