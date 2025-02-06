Kanye West

Kanye West tiene algo que decirle a su esposa tras polémica por su vestido en los GRAMMY: ¿se enojó?

El rapero escribió un revelador mensaje en su cuenta de X mientras continúa la controversia porque la modelo usó un atuendo transparente durante la alfombra roja del importante evento.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Kanye West así reacciona tras supuestamente ser echado de los GRAMMY por vestido de su pareja

Kanye West dedicó un revelador mensaje a su pareja, Bianca Censori, ante la polémica que aún continúa debido al ‘outfit’ transparente que utilizó durante la ‘red carpet’ de los Premios GRAMMY 2025, el pasado 2 de febrero.

Previamente, el rapero se jactó de que, luego de haber quedado ‘desnuda’, la australiana supuestamente se convirtió en “la persona más googleada del planeta llamado Tierra”.

Kanye West se jactó de que su esposa, Bianca Censori, usó un vestido transparente en los GRAMMY de este año.
Imagen Kanye West/Instagram y Getty Images

Kanye West recalca la valentía de su esposa

Durante la madrugada de este 6 de febrero, Kanye West recurrió a su cuenta de X (antes Twitter) para compartir un texto en el que alabó a Bianca Censori.

“La primera alfombra roja de mi esposa abrió todo un mundo nuevo”, apuntó al inicio de su extensa misiva, la cual acompañó con una postal de dicho instante.

“Sigo viendo esta foto como si la hubiera mirado con admiración aquella noche, pensando: ‘Tengo tanta suerte de tener una mujer tan inteligente, talentosa, valiente y atractiva’”, aseguró.

El intérprete de ‘Runaway’ detalló que la modelo “se tomó un descanso” del rodaje de una cinta, en la que hará su debut, “para hacer una película en la vida real”.

“Confeccionamos ese vestido invisible seis veces y, como arte de magia, desaparecimos. Gracias a todos los medios que nos reconocieron y nos devolvieron la energía que pusimos”, indicó.

Kanye West se refirió positivamente a su esposa en un mensaje de X.
Imagen Kanye West/X

En especial, él externó su agradecimiento al equipo de la versión americana de Vogue por “escribir un artículo que sitúa” a su amada “en un plano muy positivo y que también identifica su legítima fuerza”.

Para finalizar sus anotaciones, él respondió a todos aquellos que le “preguntaron ‘cómo se sentiría tu madre’”, aparentemente refiriéndose a lucir un ‘look’ como el de Censori.

“No conocen a mi mamá, perr…”, indicó tajantemente sobre Donda West, quien falleció en noviembre de 2007 tras someterse a una cirugía estética.

El elogio de Kanye a Bianca llega después de que Raj Kapoor, productor ejecutivo de los Premios GRAMMY 2025, reaccionara a la controversial elección de moda.

Él dijo a People que los invitados se les señaló que el código de vestimenta era “de etiqueta artístico”: “Pero en la industria de la música, supongo que eso está sujeto a interpretación”.

Video LiLi Estefan y Raúl de Molina en intenso debate por el escandaloso atuendo de la esposa de Kanye West
Relacionados:
Kanye WestPremios GrammyLooksModa de CelebridadesvestidoCelebridadesFamososPolémicas de famososGrammyGrammy AwardsKanye West

