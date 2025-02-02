¿Corren a Kanye West y a su pareja de los Premios GRAMMY tras polémico vestido? Esto se sabe

Video Kanye West así reacciona tras supuestamente ser echado de los GRAMMY por vestido de su pareja

El rapero Ye, anteriormente conocido como Kanye West, no fue ajeno a causar polémica en los Premios GRAMMY 2025 de este domingo 2 de febrero en Los Ángeles.

La controversia llegó a un punto en que en horas recientes se ha dicho en algunos medios y redes sociales que él y su pareja, Bianca Censori, fueron supuestamente sacados de la gala.

PUBLICIDAD

El look de Bianca Censori junto a Kanye West

Ye y su pareja acapararon el protagonismo con el vestido de ella.

Se trató de una pieza apenas transparente que no dejaba nada a la imaginación. Censori es conocida por causar revuelo con su estilo urbano y nudista, según han calificado algunos.

Kanye West y su pareja, Bianca Censori, aparecieron así en los Premios GRAMMY 2025. Imagen Getty Images



En los GRAMMY, se quitó el abrigo de piel oscuro para revelar su trasero expuesto al flash de las cámaras.

Por el frente también se dejaron ver parte de sus senos, lo que en redes sociales provocó controversia.

¿Corren a Kanye y a su pareja por vestido transparente?

El alboroto que causó el look de Censori hizo correr como pólvora la versión de que supuestamente ella y el rapero fueron sacados de la ceremonia.

Sin embargo, el artista y ella "no fueron expulsados de la entrega de premios", según confirmó la cadena E!.

"Como nominado, Kanye, de 47 años, caminó por la alfombra roja y posó con Bianca, de 30 años. Luego, los dos subieron al auto y se fueron", detalló el medio estadounidense.