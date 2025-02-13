Kanye West

Kanye West y Bianca Censori se separan tras escándalo en los GRAMMY, reportan

El rapero y la modelo “supuestamente se encaminan al divorcio”, tras dos años de matrimonio, de acuerdo con Daily Mail. La noticia llega a días de que ellos estelarizaran una controversia porque ella usó un vestido transparente en la importante gala musical.

Video Kanye West y Bianca Censori se separan: ella recibiría esta cantidad millonaria tras el divorcio

Kanye West y Bianca Censori presuntamente se separan a sólo días de haber protagonizado un escándalo tras aparecer brevemente en los Premios GRAMMY 2025.

Este jueves 13, Daily Mail reporta que el rapero, de 47 años, y la modelo, de 30, “supuestamente se encaminan al divorcio”.

Previamente, el medio informó que en el certificado de matrimonio, al que alegan tuvieron acceso, se detalla que ellos se casaron el 20 de diciembre de 2022.

Según el diario, “una fuente cercana” al también productor “confirmó que la pareja ya se separó y que esperan una presentación legal para poner fin a su matrimonio en los próximos días”.

“Se cree que acordaron verbalmente que ella recibirá un pago de 5 millones de dólares”, puntualiza al respecto.
Además, señala que aparentemente la australiana se estaría hospedando por ahora en su casa, de 35 millones de dólares, en Beverly Park North, Los Ángeles.

“No se sabe dónde se encuentra él, pero algunos creen que incluso podría regresar en los próximos días a Tokio, Japón, donde pasó gran parte del año pasado viviendo en un hotel”, se explica.

Kanye West y Bianca Censori habrían “discutido” en los GRAMMY

El pasado 2 de febrero, Kanye West y Bianca Censori arribaron a la ‘red carpet’ de los Premios GRAMMY 2025, realizados en la Crypto.com Arena.

Aunque ella arribó usando un abrigo largo, luego de hablar con Ye, como también se le conoce al músico, se despojó de él para quedarse sólo con su vestido transparente, dejando su figura al descubierto.

En medio de la polémica que generó el ‘desnudo’ de la diseñadora arquitectónica, él lanzo dos contundentes mensajes en su cuenta de X (antes Twitter).

“La primera alfombra roja de mi esposa abrió todo un mundo nuevo. Sigo viendo esta foto como si la hubiera mirado con admiración aquella noche, pensando: ‘Tengo tanta suerte de tener una mujer tan inteligente, talentosa, valiente y atractiva’”, escribió el 6 de febrero.

Horas más tarde, el intérprete de ‘Runaway’ aseveró en otra misiva que “tengo dominio sobre” ella, quien “no habría sido capaz” de usar el ‘look’ “sin mi aprobación”.

Hoy, después de que trascendiera su presunta ruptura, The Sun dio a conocer que la ‘influencer’ Riley Mae Lewis asegura haberlos visto “peleando” en el evento aparentemente antes de su momento viral.

“Pensé que podrían haber estado discutiendo o algo así. Ella no parecía estar completamente de acuerdo con la controversia que él quería crear”, relató.

Ella asimismo señaló que “la energía” entre el dúo “parecía apagada”: “Me preocupa cómo en su relación detrás de escena”.

Kanye West y Bianca Censori en los Premios GRAMMY 2025.
Kanye West y Bianca Censori en los Premios GRAMMY 2025.
Imagen Getty Images
