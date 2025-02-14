Kanye West y Bianca Censori: surgen versiones contradictorias sobre su supuesta separación

Video Kanye West y Bianca Censori se separan: ella recibiría esta cantidad millonaria tras el divorcio

Kanye West y Bianca Censori se encuentran en el centro de atención luego de que trascendiera que “supuestamente se encaminan al divorcio”.

Este 13 de febrero, Daily Mail dio a conocer que “una fuente cercana” al rapero “confirmó que la pareja ya se separó y que esperan una presentación legal para poner fin a su matrimonio en los próximos días”.

Previamente, el diario había indicado que presuntamente tuvieron acceso al certificado de su unión, en el que se detallaría que ellos se casaron el 20 de diciembre de 2022.

Por su parte, TMZ aseveró que una persona “con conocimiento directo” les comunicó que tanto el también productor musical como la modelo “se han puesto en contacto con abogados especializados” en la disolución legal de enlaces conyugales.

Ante estos primeros reportes, ya hubo una reacción por parte de las celebridades.

¿Kanye West y Bianca Censori terminaron su relación?

La misma tarde de este jueves, The Hollywood Reporter reveló que el representante de Kanye West y Bianca Censori, Milo Yiannopoulos, les afirmó que esas noticias “son completamente falsas”.

“Ye y Bianca están Los Ángeles, a punto de disfrutar junto el Día de San Valentín. Los anuncios sobre su vida privada vendrán directamente de ellos, no de rumores sin sustento en la prensa sensacionalista”, declaró.

“¿Es la quinta o la sexta vez que los medios informan erróneamente que ellos se están distanciando? He perdido la cuenta”, agregó.

Las especulaciones de que el magnate del hip-hop y la australiana concluyeron su vínculo llegaron a días de que estelarizaran una polémica en los Premios GRAMMY 2025.

El domingo 2 de febrero, ella se despojó, mientras se encontraba en la ‘red carpet’ del evento, de su abrigo largo para quedar en un vestido transparente que dejó al descubierto su cuerpo ‘desnudo’.

Tras la controversia que eso generó, el intérprete de ‘Runaway’ escribió en X, el viernes 7, que “tengo dominio sobre mi esposa”, por lo que no “habría sido capaz” de usar dicho ‘look’ “sin mi aprobación”.

Después de que en redes sociales se comenzaran a asegurar que West estaría presionando a Censori, Yiannopoulos sentenció al portal: “La narrativa de la ‘Bianca maltratada’ es histérica y absurda”.

Kanye West y Bianca Censori en los Premios GRAMMY 2025. Imagen Getty Images

¿Bianca Censori “ha tenido suficiente” de Kanye West?

Pese al desmentido del portavoz de Kanye West y Bianca Censori, este 14 de febrero, Page Six difundió que “ha podido saber” que ellos “toman caminos separados tras dos años de matrimonio”.

“Ella ha tenido suficiente”, señaló un ‘insider’ al sitio web, “la camisa con la esvástica [que él vendía] fue la gota que colmó el vaso. Le dijo que ella no era así y que no podía estar asociada con eso”.

Acerca de cómo habría tomado el cantautor la decisión, detalló que este creería que la diseñadora arquitectónica “volverá con él” en algún momento.