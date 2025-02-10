Kanye West

Kanye West ataca a Taylor Swift durante el Super Bowl y luego toma inesperada decisión

El rapero, quien comenzó una controversia luego de que su pareja, Bianca Censori, apareciera en la ‘red carpet’ de los Premios GRAMMY con un vestido transparente, arremetió contra la intérprete de ‘Shake it off’ la tarde de este domingo 9 de febrero.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Kanye West así reacciona tras supuestamente ser echado de los GRAMMY por vestido de su pareja

Kanye West retomó públicamente las opiniones negativas que tiene sobre Taylor Swift justo cuando se desarrollaba el Super Bowl 2025.

En el evento del año de la NFL, la cantante fue una de las celebridades que más llamaron la atención puesto que su novio y miembro de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, era uno de los jugadores en el campo.

Kanye West arremete contra Taylor Swift

Aunque en redes sociales miles de personas se volcaron en amor hacia Taylor Swift, principalmente después de que, según The Sun, audiencia en el Superdome de Nueva Orleans la abucheara, Kanye West arremetió en su contra.

La tarde de este domingo 9 de enero, durante la presentación de Kendrick Lamar en el Medio Tiempo del Super Bowl 2025, el rapero usó su X (antes Twitter) para lanzar un mensaje:

“Si se trata de la cultura… ¿Por qué dejamos que Taylor Swift salga en la televisión cantando una canción sobre hundir a un hombre negro y acusando de cosas que pueden hundir a un hombre negro de por vida?”, escribió.

El tuit, que actualmente ya no está disponible, ha sido difundido por medios como Daily Mail, Mirror y Page Six.

“Kendrick está siendo utilizado por estas personas blancas y judías, y yo también”, aseguró el intérprete de ‘Runaway’ en su misiva.

“Mientras tuiteo en palabras de código y beso el trase… de Elon [Musk], le ruego que no cancele mi cuenta”, finalizó su texto.

Kanye West arremetió contra Taylor Swift durante el Super Bowl 2025.
Kanye West arremetió contra Taylor Swift durante el Super Bowl 2025.
Imagen Kanye West/X/Daily Mail

Momentos después de hacer esta declaración, el ex de Kim Kardashian sorprendió al anunciar su adiós de la plataforma digital, reporta New York Post.

“Me voy a desconectar de Twitter. Agradezco a Elon por permitirme desahogarme. Ha sido muy catártico usar el mundo como una caja de resonancia”, aseveró.

“Fue como un viaje de Ayahuasca. Los amo a todos ustedes que me dieron su energía y atención. Nos conectamos nuevamente. Buenas tardes y buenas noches”, concluyó.

Univision Famosos pudo corroborar que ahora en el ‘feed’ de Ye, como se conoce igualmente al musico, aparece la leyenda: “Esta cuenta no existe”.

Kanye West decidió cerrar su cuenta de X tras atacar a Taylor Swift.
Kanye West decidió cerrar su cuenta de X tras atacar a Taylor Swift.
Imagen Kanye West/X/New York Post

Este ataque de West hacia Swift llega a casi 15 años de su enemistad, que comenzó cuando él la interrumpió durante su discurso de aceptación del galardón MTV Video Music Awards por Mejor video femenino del año.

Kanye West y la polémica por su esposa en los GRAMMY

Antes de cerrar su perfil de la aplicación, Kanye West alimentó la controversia que generó la aparición de su pareja, Bianca Censori, con un vestido transparente en la ‘red carpet’ de los Premios GRAMMY 2025.

En un ‘post’, el 6 de febrero, él afirmó que el debut de la modelo en la alfombra roja “abrió todo un mundo nuevo” y la calificó a ella como “inteligente, talentosa, valiente y atractiva”.

Al siguiente día, durante la madrugada, emitió otra publicación en la que sentenció “tengo dominio sobre mi esposa”, y además puntualizó que esta no habría usado el mencionado ‘outfit’ “sin mi aprobación”.

