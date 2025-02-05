Productor de los GRAMMY al fin reacciona al vestido transparente de la esposa de Kanye West

Video Kanye West así reacciona tras supuestamente ser echado de los GRAMMY por vestido de su pareja

Raj Kapoor, el productor ejecutivo de los Premios GRAMMY 2025, finalmente se pronunció acerca del vestido transparente con el que la esposa de Kanye West, Bianca Censori, se dejó ver en la alfombra roja de la gala, realizada el 2 de febrero.

La reacción llega luego de que, este martes 4, el rapero asegurara en un ‘post’ de Instagram, que después eliminó, haber “vencido” a los organizadores del evento tras el ‘desnudo’ de la modelo en la ‘red carpet’.

Kanye West aseguró que, con su esposa Bianca Censori, "vencieron" a los GRAMMY. Imagen Ye/Instagram y Getty Images

¿Qué opina el productor de los GRAMMY?

En declaraciones a People, publicadas la tarde de ayer, Raj Kapoor puntualizó que a los invitados a los Premios GRAMMY de este año se les indicó que el ‘dress code’ era “de etiqueta artístico”.

“Pero en la industria de la música, supongo que eso está sujeto a interpretación”, declaró, aparentemente tomando con referencia lo hecho por Bianca Censori y Kanye West.

“Obviamente, hay un código de vestimenta para cualquiera que actúe en el programa y debemos cumplir con estándares y prácticas”, señaló.

“Pero, en lo que respecta a la gente que asiste y a los nominados, eso sería algo que la Academia [de la Grabación] tendría que responder”, añadió.

Según un ‘Aviso sobre normas y prácticas de vestuario’ para la ceremonia, publicado por Deadline en 2013, la australiana pudo haber pasado por alto múltiples reglas establecidas por la cadena CBS, que transmite el ‘show’.

El documento señala que “las nalgas y los senos femeninos” deben estar “adecuadamente cubiertos”, hay que evitar la ropa que “posiblemente pueda exponer los pezones” en las mujeres y que la “región genital” tiene que taparse.

Kanye West y Bianca Censori eran invitados, pero sólo a la ‘red carpet’

Por otra parte, Raj Kapoor confirmó que Kanye West y Bianca Censori no fueron expulsados de los Premios GRAMMY 2025 debido a su polémico momento, como se especuló.

Sin embargo, destapó que el dúo no estaba contemplado para presenciar la entrega principal, efectuada en la Crypto.com Arena.

“Por lo que tengo entendido, estaban ahí por la alfombra roja”, explicó, “si fueran invitados [a entrar], conoceríamos a todos los que están sentados en las mesas VIP que tenemos al frente”.

“Él no tenía ninguna nominación en el programa y no iba a presentar en el espectáculo. Tampoco iba a actuar, que es lo que suelen ser esos asientos”, agregó.

Ye, como ahora es conocido el artista, competía a Mejor canción rap por ‘Carnival’, pero el galardón a dicha categoría se entregó previamente en otra ceremonia, en el Peacock Theater.