¿Esposa de Kanye West podría ir a la cárcel por usar su vestido transparente en los GRAMMY?

Video Kanye West así reacciona tras supuestamente ser echado de los GRAMMY por vestido de su pareja

Bianca Censori, pareja de Kanye West o simplemente conocido como Ye, acaparó la atención mundial tras su aparición en la alfombra roja de los Premios GRAMMY 2025, el domingo 2 de febrero.

Aunque inicialmente llegó la ‘red carpet’ con un abrigo largo, luego de hablar con el rapero, se despojó de él para quedarse únicamente en su vestido transparente, el cual permitía ver por completo su figura pues no llevaba ropa interior.

Si bien, con dicho ‘look’ la modelo se convirtió en una de las protagonistas de la noche, también podría ocasionarle problemas con las autoridades de Los Ángeles, ciudad en la que se realizó la ceremonia en la Crypto.com Arena.

Kanye West y su pareja, Bianca Censori, aparecieron así en los Premios GRAMMY 2025. Imagen Getty Images



De acuerdo con The Tab, el artículo 314(1) del Código Penal de California considera como delito de exposición indecente “cuando una persona expone su cuerpo desnudo o sus genitales delante de alguien que pueda sentirse molesto y ofendido por eso”.

La norma apunta que para que alguien sea declarado culpable por ese crimen, este debe haber tenido “la intención de dirigir la atención hacia sí mismo” y de “gratificarse sexualmente o ofender a otra persona cuando lo hace”, además de exhibirse deliberadamente.

Quien cometa la falta por primera vez podría enfrentarse a una sentencia de seis meses en la cárcel del condado y/o una multa de 1.000 dólares, detalla el medio.

¿Pareja de Kanye West irá a prisión?

Ante la duda de si Bianca Censori enfrentará cargos judiciales por su ‘outfit’ en los Premios GRAMMY 2025, el Departamento de Policía y la oficina del Fiscal de Distrito, ambos de Los Ángeles, rompieron el silencio.

Este 3 de febrero, el área de medios de las dependencias aseguraron a Newsweek que no han recibido ningún informe sobre si la australiana enfrentará consecuencias legales por la vestimenta que usó.

Por su parte, TMZ dio a conocer que, según fuentes, nadie de los que estuvieron en la gala, considerado un evento privado, “se comunicó” con oficiales para entablar una “queja” acerca de la situación.

Otros informantes “de la industria” puntualizaron al sitio web que los organizadores de los galardones, la AEG y la Academia de la Grabación no han recibido “ninguna reclamación oficial” al respecto.

Kanye West presume que “vencieron”

Y, mientras la controversia continúa, Bianca Censori ha guardado hermetismo. Sin embargo, este martes 4, Kanye publicó en su cuenta de Instagram el mensaje: “Vencimos a los GRAMMYs”.

“Para aclarar”, aseveró en otra misiva de este día, “mi esposa es la persona más googleada del planeta llamado Tierra”.