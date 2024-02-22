Premio Lo Nuestro

Julián Gil ya tiene claro por qué su nieto es igual a él: esto es lo que heredó de su abuelo el bebé

El actor de 'El Maleficio' presumió desde España nuevas imágenes de su primer nieto, Oliver, exponiendo que no solo en lo físico el bebé se parece a él.

Julián Gil está vuelto loco con la llegada de Oliver, su primer nieto, de quien no se ha separado desde su nacimiento y es ahora cuando el actor presumió qué fue lo que el bebé le heredó.

Julián Gil posa con su nieto y presume en qué se parecen

Nicolle Alejandra Gil, primogénita del actor, recibió junto a su esposo, Íñigo Ariño, a su primer bebé, Oliver, quien llegó al mundo el pasado 20 de febrero en Madrid, España, hasta donde el actor de ‘El Maleficio’ viajó desde México para no perderse el momento.

Tras permanecer apenas tres horas de vacaciones con su pareja, la conductora deportiva Valeria Marín, en Puerto Escondido, Guerrero, Gil emprendió su travesía para poder recibir a Oliver.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Julián Gil publicó el pasado 21 de febrero una fotografía en la que aparece dormido junto a su nieto presumiendo que no solo en lo físico se parecen, pues el recién nacido también adopta su ‘extraña’ postura para dormir.

“Alguien duerme como el abuelo… Vean su manita. Yo siempre duermo con mi mano doblada en modo contorsionista. Iñigo (papá) me tomo la foto. Sorry el spam”, alardeó el actor de 53 años.
Julián Gil presume que su nieto duerme igual que él.
Julián Gil presume que su nieto duerme igual que él.
Imagen Julián Gil/Instagram


Tanto seguidores como compañeras del medio artístico del actor como Tania Rincón, Geraldine Bazán y Laura Carmine quedaron enamoradas con la postal protagonizada por abuelo y nieto.

“Qué belleza”, coincidieron en sus comentarios algunas de ellas.


Julián Gil apareció en una breve grabación compartida en sus Instagram Stories con el pequeño recostado en su pecho, revelando que por fin dejarían el hospital y partirían a casa.

"Mira esta cosita, dormilón, Oliver... nos vamos para casa ya, nos dan de alta. Nos vamos a casa", se escucha susurrar al actor.

Julián Gil se convierte en abuelo

La emoción por la llegada de un nuevo integrante a su familia en Julián Gil quedó expuesta desde que a través de redes sociales y en el programa que entonces conducía, '¡Siéntese quien pueda!', informó sobre el resultado positivo del tratamiento de fertilización al que se había sometido su primogénita.

El orgulloso abuelo compartió la noticia sobre el nacimiento de su primer nieto a través de Instagram donde dedicó emotivas palabras a su hija, yerno y claro al recién nacido a quien ya comienza a persuadir en sus gustos por el futbol.

“Bienvenido, Oliver. Soy el papá y abuelo más feliz del mundo. Eres una campeona hija mía, Nicolle, Iñigo, felicidades, papá. Serás el bebé más amado”, escribió junto a un par de fotografías con las que presentó a su nieto.
